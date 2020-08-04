YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Büyükşehir, ilk workout spor istasyonunu kurdu

Büyükşehir, ilk workout spor istasyonunu kurdu

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.08.2020 13:08 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Yahya kaptan yürüyüş yolundaki eskiyen spor aletleri yerine ilk workout spor istasyonunu kurdu.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaz sezonu hazırlıkları kapsamında park, bahçe ve yeşil alanlardaki çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir, ilk workout spor istasyonunu kurdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Yahya kaptan yürüyüş yolundaki eskiyen spor aletleri yerine ilk workout spor istasyonunu kurdu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaz sezonu hazırlıkları kapsamında park, bahçe ve yeşil alanlardaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit Yahya Kaptan yürüyüş yolundaki eskiyen ve ekonomik ömrünü tamamlayan spor aletleri yerine Büyükşehir bünyesindeki ilk workout spor istasyonu kuruldu. Çalışma kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan spor aletleri Park ve Bahçeler ekipleri tarafından yenilenerek eskiyen spor aletleri söküldü. Zeminde hasar gören kauçuk malzeme yenilenirken alana ilk kez workout spor istasyonu kuruldu. Workout spor istasyonları vatandaşlara açık parklarda spor ve fiziksel aktivite imkanı sağlıyor.

Büyükşehir, ilk workout spor istasyonunu kurdu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla’da trafik kazası: 4 yaralı

Muğla’da trafik kazası: 4 yaralı

Vali Yardımcısı Anlar, Pandemi Komuta Merkezi’ni Ziyaret Etti

Vali Yardımcısı Anlar, Pandemi Komuta Merkezi’ni Ziyaret Etti

Kocaeli’de denizde boğulan kişi toprağa verildi

Kocaeli’de denizde boğulan kişi toprağa verildi

Polis tek tek uyardı

Polis tek tek uyardı

Kocaeli Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
04:11
Sabah
05:53
Öğle
13:11
İkindi
17:04
Akşam
20:20
Yatsı
21:55

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Nur Eczanesi
Karamursel
Alcan Eczanesi
Golcuk
Gebze Ece Eczanesi
Gebze
Sarımeşe Eczanesi
Kartepe
Seymen Eczanesi
Golcuk
Melis Eczanesi
Gebze
İlim Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Başkan Özlü, LGS birincisi Burak Bera Özbay’ı ağırladı

Başkan Özlü, LGS birincisi Burak Bera Özbay’ı ağırladı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

İzmit Belediyesi’nin düzenlediği Kocaelispor bilgi yarışması başlıyor

İzmit Belediyesi’nin düzenlediği Kocaelispor bilgi yarışması başlıyor

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.