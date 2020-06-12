Büyükşehir, inovatif fikirler yarışmasıyla bir ilke imza attı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların inovatif fikirlere yönelik yatkınlığını arttırmak amacıyla Türkiye’de ilk defa sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen inovasyon yarışmasında derece alan isimler belli oldu. Düzenlenen “Çocuk İnovasyon Yarışması Ödül Töreni” ile ödüller sahiplerini buldu.

Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığınca geleceğin söz sahipleri olacak çocuklar için pandemi sürecinde evlerindeki boş vakti nitelikli kılmak adına sosyal medya üzerinden organize edilen yarışmada ilk üçe giren yarışmacılar için Onat Kutlar Konferans Salonu’nda “Çocuk İnovasyon Yarışması Ödül Töreni” düzenlendi. Törende; Zeynep Moschini icat ettiği “Ayakkabı Dezenfektan Aleti” ile birinci olurken Çınar Aydoğdu “Deniz Süpürgesi”yle ikinci, Kağan Çiftçi de “Uzay Asansörü”yle 3’üncü sıraya yerleşerek ödüllerine kavuştu.

Ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanı Dr. Meryem Arslan, sosyal medya üzerinden yaptıkları inovasyon yarışmasının Türkiye’de bir ilk niteliği taşıdığını belirterek, “Hedefimiz, çocukların inovatif fikirlere yatkınlığını arttırmaktı. Sürekli olarak çocukların inovatif düşünmesini sağlamak istiyoruz. İnovasyon yurt dışında kabul gören ve olması istenen bir etkinlik. İnovasyon ülkemizde uygulanması zor bir süreci içinde barındırıyor. Siz çocukların bu süreçte hiçbir şekilde vazgeçmemesi gerekiyor. Ebeveynlerin de bu noktada çocuklarını desteklemesi lazım. Ben 20 yıldır inovasyonu uygulayan bir bireyim. Bu isteğimden hiçbir zaman vazgeçmedim, siz de vazgeçmeyin. Her zaman icat çıkaran çocuklar olun” diye konuştu.

Töreninin ardından Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanı Dr. Meryem Arslan derece alan çocuklarla fotoğraf çektirdi.

