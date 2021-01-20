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Büyükşehir itfaiye teşkilatını güçlendirdi

20.01.2021 15:24 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak adına itfaiye teşkilatını güçlendirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak adına itfaiye teşkilatını güçlendirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği sözlü ve tatbiki sınavda başarı gösteren 100 itfaiye eri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak göreve başladı. İtfaiye erleri mesailerinin ilk gününde Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda iletişim, motivasyon ve oryantasyon eğitimi aldı.

Antalya merkezde ve ilçelerde gece gündüz hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkalığı, İtfaiyecilik Bölümü ve Sivil Savunma Meslek Yüksek Okullarından mezun olan 100 itfaiye erini bünyesine kattı. Zorlu mülakat ve sınavlardan başarıyla çıkan itfaiye erleri, mesailerinin ilk gününde Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda iletişim, motivasyon ve oryantasyon eğitimi aldı. Eğitime Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Başkan Danışmanı Mert Batu, İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Kısa, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Mehmet Keskin ve itfaiye personelleri katıldı.

“Üzerinizdeki üniforma başkanı temsil ediyor”
Eğitim programının açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, meslek hayatında yaşadığı tecrübelerden örnekler vererek yeni itfaiyecilere tavsiyelerde bulundu. Arslan, “Giymiş olduğunuz üniforma Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni ve daha özelde Başkanımız Muhittin Böcek’i temsil ediyor. Yapacağınız işin ne kadar kutsal bir iş olduğunu iyi idrak ederek görevinizi en başarılı şekilde yapmanızı temenni ediyorum” dedi.

“Etkili iletişim yöntemleri anlatıldı”
Başkan Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Mert Batu ise itfaiye erlerine iletişim ve halkla ilişkiler konusunda eğitim verdi. Batu, konuşmasına Başkan Muhittin Böcek’in “Ben sen yok biz varız, biz birlikte yaparız” sözünü hatırlatarak başladı. Batu, “Bu söz bir ekip olmanın en temel unsurudur. Canınızı hiçe sayarak, vatandaşın malını ve canını kurtarmak için gece gündüz çalışacaksınız. Bu süreçte sizlere şimdiye kadar öğrenmiş olduğunuz bilgilerin üzerine birer su damlası ekleyerek işinizi geçerli iletişim yöntemleriyle kolaylaştırmaya çalışacağız” diye konuştu.

“Tuncer başarı diledi”
Seminer süresince etkili iletişim yöntemleri, tehlike anında iletişim yöntemleri, motivasyon ve iş yerinde ve eşdeğer konumlarda yaşanan mobbing konuları anlatıldı. Seminer sonunda, yeni göreve başlayan itfaiye erleriyle Belediye Hizmet Binası önünde bir araya gelen Genel Sekreter Cansel Tuncer itfaiye erlerine yeni görevlerinde başarı dileyerek fotoğraf çektirdi.

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