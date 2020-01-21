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  4. Büyükşehir itfaiyesi 2019’da yaklaşık 12 bin olaya müdahale etti

Büyükşehir itfaiyesi 2019’da yaklaşık 12 bin olaya müdahale etti

KONYA HABERLERİ  | 21.01.2020 14:03 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, 2019 yılında yaklaşık 12 bin olaya müdahale ederek Konyalıların huzuru ve güvenliği için mesai yaptı.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, itfaiye teşkilatının vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması bakımından belediyelerin hayati önem taşıyan hizmet alanlarından birini oluşturduğunu belirterek, bu kapsamda ekiplerin Yeni Büyükşehir Yasası çerçevesinde 31 ilçede 107 merkezde hizmetlerini sürdürdüğünü söyledi.8 bin 415 yangına müdahale edildiMahalleye dönüşen 584 köy ile 184 beldede yangına en hızlı şekilde müdahale edebilmek için en son teknolojiyi yakından takip ederek, itfaiye teşkilatını ekip ve ekipman anlamında güçlendirdiklerini kaydeden Başkan Altay, “Ekipler geçtiğimiz yıl toplam 8 bin 415 yangına müdahale etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, 2019 yılında yaklaşık 12 bin olaya müdahale ederek Konyalıların huzuru ve güvenliği için mesai yaptı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, itfaiye teşkilatının vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması bakımından belediyelerin hayati önem taşıyan hizmet alanlarından birini oluşturduğunu belirterek, bu kapsamda ekiplerin Yeni Büyükşehir Yasası çerçevesinde 31 ilçede 107 merkezde hizmetlerini sürdürdüğünü söyledi.

8 bin 415 yangına müdahale edildi
Mahalleye dönüşen 584 köy ile 184 beldede yangına en hızlı şekilde müdahale edebilmek için en son teknolojiyi yakından takip ederek, itfaiye teşkilatını ekip ve ekipman anlamında güçlendirdiklerini kaydeden Başkan Altay, “Ekipler geçtiğimiz yıl toplam 8 bin 415 yangına müdahale etti. Ayrıca 2 bin 824 arama-kurtarma, 569 trafik kazası, 132’si de sel ve su baskını olmak üzere 11 bin 940 olaya müdahale ederek, halkımızın güvenliği ve huzuru için hizmet verdi” dedi. Büyükşehir Belediyesi, şehrin stratejik noktalarına kurduğu itfaiye istasyonları ile olaylara ulaşma süresini merkezde 6-8 dakika, ilçelerde ise 10-15 dakika aralığında gerçekleştirdi. Gönüllü İtfaiyecilik faaliyetleri kapsamında verilen eğitimlerle ilk müdahale konusunda da önemli bir başarı sağlanırken Yeni Büyükşehir Yasası ile 550 mahalleye dağıtılan 3 tonluk yangın söndürme tankerleri ile gönüllü itfaiyeciler tarafından da 803 yangına müdahale edildi.

Eğitim faaliyetleri devam etti
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi’nin eğitim faaliyetleri kapsamında yangın güvenliği, yangın anında yapılması gereken doğrular, portatif söndürücü kullanımı ve acil tahliye konularında geçtiğimiz yıl 66 bin 618 kamu-özel sektör çalışanlarına ve öğrencilere de eğitimler verildi.

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