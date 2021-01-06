Büyükşehir İtfaiyesi 2020’de 3 Bin 772 olaya müdahale etti

Muğla’nın 13 ilçesinde 38 itfaiye istasyonu, 140 itfaiye aracı, 490 itfaiye personeli ile vatandaşlara 7/24 anlayışı ile hizmet eden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 2020 yılında 264 ev, 68 iş yeri, 167 araç, 54 depo, 137 orman, 2098 ot-çöp-anız, 11 gemi-tekne yangını, 164 diğer yangınlar, 293 trafik kazası, kurtarma olayı, 467 hayvan kurtarma ve 49 su baskını olmak üzere toplam 3 bin 772 olaya müdahale etti.

139 ilk müdahale tankeri 40 yangında kullanıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 139 kırsal ve orman mahallesine dağıttığı 3 tonluk ilk müdahale tankeri 11 yangına itfaiye araçları gelinceye kadar ilk müdahalede bulunarak yangının büyümesini engelledi ve 40 yangında da aktif olarak kullanılarak itfaiye araçlarına destek sağladı.

2020 yılında eğitimlerine devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 172 kurumda 36 bin 537 kişiye yangın eğitimleri verdi.

Büyükşehir İtfaiyesi İzmir depreminde aktif rol aldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 2020 yılında yaşanan, merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından deprem bölgesine giderek arama kurtarma çalışmalarına 3 AKS (Acil Kurtarma Sağlık), 1 Role aracı ve 19 kişiden oluşan personelle katıldı. Sismik yeraltı dinleme ve görüntüleme cihazına sahip olan Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurtarma çalışmalarında ön safhalarda yer aldı. 5 gün boyunca deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarına katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza bey ve Emrah apartmanlarında görev aldı.

