YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Büyükşehir itfaiyesi Bin 508 olaya müdahale etti

Büyükşehir itfaiyesi Bin 508 olaya müdahale etti

MUĞLA HABERLERİ  | 17.07.2020 12:24 | Son Güncelleme

13 bin 247 kilometrekare yüzölçümü ile geniş bir coğrafyaya sahip Muğla’da Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 13 ilçe amirliği, 25 itfaiye istasyonu olmak üzere 38 noktadan itfai olaylara müdahale ederek vatandaşların yanında oluyor.

13 bin 247 kilometrekare yüzölçümü ile geniş bir coğrafyaya sahip Muğla’da Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 13 ilçe amirliği, 25 itfaiye istasyonu olmak üzere 38 noktadan itfai olaylara müdahale ederek vatandaşların yanında oluyor. 2020 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 1508 olaya müdahale etti.
7/24 görevinin başında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 2020 yılı içerisinde 139 ev yangını, 32 iş yeri yangını, 79 araç yangını, 24 depo yangını, 33 orman yangını, 753 ot yangını, 2 gemi-tekne yangını, 89 elektrik pano yangını, 140 trafik kazası, 208 hayvan kurtarma, 9 su baskını olaylarına müdahale etti. Muğla genelinde orman köylerinin fazla olması nedeni ile Büyükşehir Belediyesi 136 adet 3 tonluk yangına ilk müdahale tankerini mahallelere teslim ederek yangına müdahale konusunda eğitim verdi. Yine 2020 yılı içerisinde 133 kurum ve kuruluşta 35 bin 280 kişiye de yangın eğitimleri verildi.
208 hayvan kurtarma olayı
Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin yangınlar ve kazalar dışında özellikle yaz aylarında hayvan kurtarma sayılarında artış yaşanıyor. 208 hayvan kurtarma olayına giden itfaiye ekipleri kalp masajı yapılıp oksijen maskesi takılarak suni solunum yapılan köpek, çatıya çıkan keçiler, hayata döndürülen ebabil kuşu, yavrusunun su kanalında sıkıştığını havlayarak haber veren anne köpeğin yavrusunun kurtarılması, kuyuya düşen ineğin çıkarılması, kafası boruya sıkışan kedinin kurtarılması ve havaların ısınmasıyla evlere giren yılanların evden alınarak doğaya bırakılması gibi birçok farklı olaya müdahale etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Kestel’de vatan kahramanları anıldı

Kestel’de vatan kahramanları anıldı

Balıkesir’de tarım teknikeri evini sanat galerisine çevirdi

Balıkesir’de tarım teknikeri evini sanat galerisine çevirdi

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Kıbrıs Gazisi silahla vurulmuş halde bulundu

Kıbrıs Gazisi silahla vurulmuş halde bulundu

LGS birincilerinin 6’sı Kayseri’den

LGS birincilerinin 6’sı Kayseri’den

Muğla Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cuma

İmsak
04:12
Sabah
05:53
Öğle
13:18
İkindi
17:08
Akşam
20:33
Yatsı
22:06

Muğla Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cuma

Kuranoğlu Eczanesi
Merkez
Meltem Eczanesi
Merkez
Durusu Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Keskin Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Muğla'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Polis memuru Yuvarlakçay’da boğuldu

Polis memuru Yuvarlakçay’da boğuldu

Bilal Saydam İzmir Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığına atandı

Bilal Saydam İzmir Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığına atandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.