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Büyükşehir İtfaiyesi Doğanbey’deki yangını büyümeden söndürdü

AYDIN HABERLERİ  | 30.06.2020 16:56 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesi Doğanbey’de çıkan orman yangını Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin ve Doğanbey-Tuzburgazı arasında yol yapımında çalışan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin anında müdahalesiyle Dilek Yarımadası Milli Parkı’na sıçramadan kontrol altına alındı.Yangında ilk müdahale yol yapım çalışması yapan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.

Aydın’ın Söke ilçesi Doğanbey’de çıkan orman yangını Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin ve Doğanbey-Tuzburgazı arasında yol yapımında çalışan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin anında müdahalesiyle Dilek Yarımadası Milli Parkı’na sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangında ilk müdahale yol yapım çalışması yapan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Ekipler kritik bir müdahalede bulunarak yangının geniş alana yayılmasının önüne geçti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına aldı.
Doğanbey Muhtarı Serdar Sarıkurt, Aydın Büyükşehir Belediyesi yol ekiplerine ve itfaiyeye teşekkür ederken "Büyük bir felaket Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptığı yerinde müdahaleyle durduruldu. Ekipler yangın başlar başlamaz ateşin içerisine girerek ormana sıçramasının önüne geçtiler. Burası çok rüzgar alan bir alan. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede önüne geçilemez bir hal alabilirdi. Ekiplere ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ederiz" dedi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, olay yerine giden ekiplerden sürekli bilgi aldı. Başkan Çerçioğlu büyük bir felaketin ucuz atlatıldığını söyledi.

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