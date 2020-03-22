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Büyükşehir itfaiyesinden sağlık çalışanlarına destek

ANTALYA HABERLERİ  | 22.03.2020 11:01 | Son Güncelleme

Tüm dünyada etkili olan yeni tip korona virüs salgınına karşı fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları için başlatılan alkışlı destek kampanyasına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli de katıldı.

Tüm dünyada etkili olan yeni tip korona virüs salgınına karşı fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları için başlatılan alkışlı destek kampanyasına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli de katıldı. Antalya’daki 40 istasyonda gece nöbetinde olan itfaiye personeli saatler 21.00’i gösterdiğinde sağlık çalışanları için bir dakikalık alkış yaparken, itfaiye araçlarının da sirenleri çaldı.
Korona virüs salgınının Türkiye’de de etkili olduğu ilk andan itibaren teyakkuza geçen ve halkın sağlığı için gerekli tüm önlemleri alan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye personeli sağlık çalışanlarını unutmadı. Antalya genelinde bulunan 40 istasyonda görevli itfaiye personeli tüm Türkiye’de büyük destek gören saat 21.00 alkışına katıldı.
İtfaiye istasyonunda görevli personeller saatler 21.00’i gösterdiğinde “Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi olarak tüm sağlık çalışanlarımızın yanındayız” mesajı vererek bir dakika boyunca alkış yaparak sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Bu sırada istasyonda bulunan itfaiye araçlarının da sirenleri çalındı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ayrıca “Evde Kal” çağrısına da pankartlarıyla destek istedi. Salgına rağmen 7 gün 24 saat görev başına olan itfaiye personeli herkesin kurallara uymasını isteyerek, “Biz sizin için burada kalıyoruz. Siz de bizim için evde kalın lütfen” mesajı verdi. İtfaiye personeli bu çağrıyı Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak yaptı.
Öte yandan, Antalya Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınının Antalya’da etkisini en aza indirmek için, öncelikli risk grubundaki yaşlıların ve halkın sağlığını korumak amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanma uygulamasının geçici süreyle durdurulmasına karar verdi.

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