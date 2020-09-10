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Büyükşehir İtfaiyesi’nden yangın uyarısı

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.09.2020 16:42 | Son Güncelleme

Büyükşehir İtfaiyesi mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcak ve kuru havaların orman yangınlarına neden olmasından dolayı vatandaşlara uyarılarda bulundu.Mevsim normallerinden üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve uzun süredir yağış görülmemesi nedeniyle orman yangınlarında bir hayli artış gerçekleşti.

Büyükşehir İtfaiyesi mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcak ve kuru havaların orman yangınlarına neden olmasından dolayı vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Mevsim normallerinden üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve uzun süredir yağış görülmemesi nedeniyle orman yangınlarında bir hayli artış gerçekleşti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı yaptığı uyarıyla vatandaşları bilinçli olmaya davet ediyor. İtfaiye’den yapılan açıklamada yüksek sıcaklık ve kuru havanın neden olabileceği olumsuzluklar ile meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Türkiye’de ve Kocaeli’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin bir hayli üzerinde seyrettiği bildirilirken Kocaeli’de son zamanlarda meydana gelen orman yangını sayılarında belirgin bir artış oldu belirtildi.
Vatandaşların açık arazilerde ve ormanlık alanlarda anız ve ateş yakmaması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Sigara izmariti atılmaması, cam veya pet şişelerin arazilerde bırakılmaması, evde bulunulmadığında buzdolabı dışında hiçbir elektrikli aletin açık bırakılmaması halkımızın ve kentimizin güvenliği için son derece önemlidir” ifadelerine yer edildi.
Sıcak geçen bu aylarda çatı izolasyonlarından kaynaklı yangınlara dikkat çekilen açıklamada, işlem esnasında çok dikkatli olunması ve tecrübeli ustalar eliyle bu işlemin yapılması gerektiği kaydedildi. Zift alevine vurgu yapılırken işlem sırasında yangın tüpünün mutlaka bulundurulması gerektiği söylendi.
Öte yandan orman yangınları ağaçlar, bitki örtüsü ve çok sayıda canlının yok olmasına sebep olarak ekolojik dengeye ciddi zararlar veriyor. Çeşitli kanun ve yönetmeliklerle orman yangınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden gitmek, ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dolaylı yol açabilecek madde atmak, ormanlara yakın mesafede veya köy hudutları içinde anız veya benzeri bitki örtüsü yakmak, belirlenen yasaklar arasında yer alıyor.

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