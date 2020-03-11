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Büyükşehir, kadın girişimcileri öğrencilerle buluşturdu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 11.03.2020 17:06 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı öncülüğünde dört üniversitede kurulan İnovasyon Kulübü çalışmalarına devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı öncülüğünde dört üniversitede kurulan İnovasyon Kulübü çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileriyle Gaziantepli başarılı kadın girişimcilerin katıldığı panel düzenledi.
Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Konferans Salonu’nda düzenlen panele, DreamOn Gelinlik Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Karuserci, Swarovski Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Konukoğlu Camcıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, Yaşar Ambalaj Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Didem Çilkız Büyükbeşe, MB Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gamze Aşnük, Hışvahan Yönetim Kurulu Başkanı Mine Özmen ve iş insanı Gülenay Aynural Hilal katıldı.
Katılımcılar Ekonomik Gelişim AR-GE ve İnovasyon Daire Başkanı Meryem Arslan’ın moderatörlüğünde hayat hikayelerini ve iş dünyasına girişlerinden bahsettiler. Başarıya giden yolda yaşadıklarını ve tecrübelerinin paylaşıldığı panel, kadınların iş hayatında yeri konuşuldu tavsiyeler verildi.
Ekonomik Gelişim AR-GE ve İnovasyon Daire Başkanı Meryem Arslan panelde yaptığı konuşmada girişimcilik ve pazar anlayışının değiştiğinden bahsetti. Arslan, kadınların iş dünyasında üst sıralara tırmandığını belirterek, “Kadınlarımız üretiyor, kadınlarımız girişimci ve bunu desteklemek hepimizin görevi. Yıllık 750 bin kişi istihdam edilmesi gerekiyor. Bu ihtiyacı kapatmak, cari açığı azaltmak için girişimci olmak zorundayız. Siz gençlerin bu konuda eğitiminizin herhangi bir aşamasında stajer olarak çalışmalı, iş dünyasını tanımalı, hazırlanan bunun gibi panellere katılmalısınız. Girişimcilik örneklerini incelemeniz gerekiyor. Kısa vadede birçok başarısızlık olabilir ama uzun vadede başarıyı muhakkak yakalayacaksınız” dedi.

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