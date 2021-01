Büyükşehir, kadınları üretime yöneltiyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği projelerle “Kadın Dostu Kent Aydın”ın kadınları üretime yöneliyor.

Daha önce birçok projede kadınlara öncelik veren Aydın Büyükşehir Belediyesi, en son yapılan sakız koyunu ve sakız koçu hibelerinde de kadınlara pozitif ayrımcılık uyguladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi, projeyle onlarca kadının daha koyunculuğa başlayıp ek gelir elde etmelerinin önünü açtı.

“Aile Tipi Koyunculuk Projesi” kapsamında geçen yıllarda da kadınlar öncelikli olmak üzere yapılan sakız koyunu hibesinde bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da bu geleneği devam ettirdi. Koyunculuğa yeni başlayacak kadınlara verimi oldukça yüksek 2 dişi 1 erkek sakız koyunu hibe edilirken, sürüsünü büyütmek ve sakız ırkına geçirmek isteyen kadın üreticilere de sakız koçu hibesinde bulundu.

Bünyesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nı da barındıran Aydın Büyükşehir Belediyesi, kadınlara hayatın her alanında destek verebilmek için yakın zamanda alt gelir grubundaki çalışan kadınların çocukları için kreşler açacak. Kadınlara yönelik halen uygulanmakta olan birçok projenin yanı sıra bünyesinde kadın sığınma evi barındıran belediyelerden olan Aydın Büyükşehir Belediyesi, böylelikle kadınların zor zamanlarında da yanlarında oluyor.

Başkan Çerçioğlu; “Kadınlarımızın daha da güçlü olması için yıllardır çalışıyoruz”

Her fırsatta Aydın’ın “Kadın Dostu Kent” olduğunu vurgulayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, geçmişten bugüne kadınlara hayatın her alanında alan açmaktan gurur durduklarını söyledi. Özellikle üretime yönelmek isteyen kadınların yanlarında olup onların üretime yönelmeleri için çeşitli projeleri uzun yıllardır uyguladıklarını hatırlatan Başkan Çerçioğlu, “Biz istiyoruz ki kadınlarımız kendi ayakları üzerinde durabilsin ve hayata karşı güçlü olsun. Aile Tipi Koyunculuk Projemiz, uyguladığımız projelerden sadece birisi. Çünkü bir kentin, bir ülkenin gelişmişliği kadınlarının hayatın içerisinde daha fazla yer almasıyla ölçülür. Kadınlarımız için şimdiye kadar her imkânı sağladık, bundan sonra da sağlamaya devam edeceğiz. Biz Aydınlılar “Kadın Dostu Kent” olarak çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

’Kadınlarımıza kazanç kapıları açtık’

Başkan Çerçioğlu, 2014 yılında göreve geldiklerinde, yeni aldıkları belediye otobüsleri "Sarı Civciv"leri de kadın şoförlere emanet ettiklerini hatırlatıp, "Açtığımız dört üretici pazarında yüzlerce kadının ek kazanç elde etmesini sağladık. Çoğu kadınımız buradan elde ettikleri kazançlarla çocuklarını okuttu. Ayrıca kadın kooperatiflerine hem kurulmaları hem de yeni pazarlara açılmaları için destek verdik. Çiçek üreten kadınlarımızdan ürettikleri çiçekleri satın alıp Aydın genelinde park ve bahçelere dikerek Aydın’ı daha da güzelleştirdik. Böylelikle kadınlarımız kazanç kapısına kavuşup kendi ayakları üzerinde durabildi" şeklinde konuştu.

Başkan Çerçioğlu, “Kadın Dostu Kent” Aydın’da kadınlara pozitif ayrımcılıkla yaklaşılan projelere önümüzdeki günlerde de devam edileceğinin altını çizdi.