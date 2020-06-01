Büyükşehir kafe ve restoranları dezenfekte ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1 Haziran Pazartesi günü hizmet vermeye başlayan kafelerde dezenfekte çalışması yapıyor. Kepez Kültür Mahallesi kafeler caddesi ile başlayan çalışmada kafe ve restoranlar dezenfekte edildi.

Korona virüs önlemleri kapsamında bir süredir kapalı olan lokanta, restoran ve kafe gibi işletmeler 1 Haziran tarihi ile yeniden hizmet vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi normalleşme süreciyle birlikte yeniden faaliyetlerine başlayan kafelere dezenfeksiyon desteği verdi. Kepez İlçesi Kültür Mahallesi kafeler caddesi ile başlayan çalışmalarda cadde üzerinde bulunan kafe ve restoranlar dezenfekte edildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı dezenfeksiyon ekipleri kafelerde vatandaşın temas edeceği tüm bölgeleri dezenfekte ediyor. Oturma alanları, masa, sandalye, WC ve servis üniteleri zemini olmak üzere kafelerde dip bucak dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

