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Büyükşehir kanatları altına aldı

SAMSUN HABERLERİ  | 18.10.2020 15:19 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. Pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşan, 40 bin aileye yardım eli uzatan Büyükşehir Belediyesi, ‘Temel İhtiyaç Destek Kartı’nı da tespit edilen ailelere elden ulaştırıyor.
Gerçek ihtiyaç sahiplerinin güncellenerek tespit edilmesi, taleplerinin alınması ve sosyal incelemelerin yapılması, yardım ve hizmetlerin düzenli ve sürekli yerine getirilmesi amacıyla Samsun’da çalışma başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi, yaşlı ve engellilere hizmet, maddi geliri bulunmayan tüm ailelere de destek olmak için 950 mahalledeki taramamalarını sürdürüyor. 6 ay önce İlkadım ilçesinde startı verilen ve yoğun mesai harcayan Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 61 mahalleden 58’indeki tarama çalışmasını tamamladı. 2.5 ayda 17 bin 240 aileyi evinde ziyaret eden ekipler, belediyenin hizmetleri hakkında bilgi veriyor. Talep ve şikayetlerini dinleyerek ilgili birimlerle paylaşıyor. Daire başkanlığı ekipleri, Kıran, İstasyon ve Kılıçdede mahallerindeki sosyal inceleme ziyaretlerini ise yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor. Evlerinde ziyaret edilen ailelere temel mutfak ve kıyafet ihtiyaçlarını gidermek amacıyla ‘Temel İhtiyaç Destek Kartı’ veriliyor. Bu kart ile özgürce alışverişlerini yapan aileler, Başkan Mustafa Demir’e belediyenin bu yardımları için teşekkür etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Oluşturduğumuz sosyal inceleme ekipleri, yaşlılarımızı evlerinde ziyaret ederek, verdiğimiz hizmetlerle ilgili kendilerini bilgilendiriyor. Evde bakım hizmetleri alması gereken vatandaşlarımızı bu şekilde tespit ederek hizmetlerimizden yararlandırıyoruz. Ayrıca sosyal yardıma ihtiyacı olanların tespitleri yapılarak ihtiyaçları gideriliyor. Bu şekildeki saha çalışmasına devam ediyoruz. 2.5 ayda 17 bin 240 haneyi ziyaret ettiğimiz çalışmamızı tüm ilçelerimizde tamamlamayı hedefliyoruz“ dedi.
Pandemi sürecinden dolayı 65 ve üstü yaş gruplarındaki yaşlılardan en çok evde bakım, sağlık hizmetleri ve sosyal yardım talebi aldıklarını ifade eden Başkan Demir, “Pandemi nedeniyle ziyaret edemediğimiz ama telefonla görüştüğümüz yaşlılarımız da var. 9 bin 659 yaşlımızla telefonla görüşerek moral motivasyonlarını yükselttik. İhtiyaçlarını sorarak taleplerini aldık. Hijyen ürünleri, maske, eldiven gibi taleplerini karşılayarak teslim ettik. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza sosyal inceleme, 5 bin 802 kez eve sağlık ziyareti gerçekleştirdik. 10 bin 244 haneye ayda 4 kez ev temizliği hizmeti, bin 373 kişiye kişisel bakım hizmeti, 505 haneye evde yemek yapımı hizmeti, 176 kişiye evde psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti verdik. Hizmetlerimizden yaşlılarımız çok memnun kalıyorlar. Pozitif geri dönüşler alıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

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Nihan Eczanesi
Ilkadim
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Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
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