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Büyükşehir kapalı yolları açtı

18.02.2021 14:18 | Son Güncelleme:
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan tüm köy yollarını ulaşıma açtı.Samsun’un 17 ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan tüm köy yollarını ulaşıma açtı.
Samsun’un 17 ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hafta başından itibaren özellikle kırsal kesimde 80 santimi aşan kar kalınlığı nedeniyle birçok yol ulaşıma kapandı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gece-gündüz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde bulunan toplam 4542 kilometrelik yol ağında ulaşımın aksamamasını sağladı.
Karla mücadele kapsamında sorumluluk alanında bulunan yol ağlarında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için meteoroloji uyarılarını göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tüm ilçelerdeki mahallelerde durum değerlendirmesi yaparak etkin bir mücadele verdi. Bu kapsamda, karla mücadele çalışmaları için 17 ilçe şube şefliğinde 23 greyder, 37 traktör beko, 11 lastikli loder, 25 kar bıçaklı kamyon, 12 kamyon, 17 mini case, 10 dozer, 15 solüsyon tankeri olmak üzere çeşitli iş makineleriyle toplam 178 araçla çalışan Büyükşehir Belediyesi, karla kapalı olan tüm yolları ulaşıma açtı.
Bölgede yol açma, genişletme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarına da ara vermeden devam eden ekiplere teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 7/24 karla mücadele ettiklerini belirterek, “Hafta başından itibaren karla mücadele noktasında tüm tedbirlerimizi almıştık. Etkin ve yerinde müdahalelerle vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en aza indirmek için arkadaşlarımız gece-gündüz çalıştık. Kar yağdığından bugüne şükürler olsun ki, ciddi bir sorun ile karşılaşmadık. Ekiplerimiz kapalı yolları açmak için yoğun mesai harcadı, hepsine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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