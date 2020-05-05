YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Büyükşehir kapı kapı gıda yardımı yapıyor

Büyükşehir kapı kapı gıda yardımı yapıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 05.05.2020 12:20 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını sebebiyle geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlara gıda paketi desteğinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında da yardım kolilerini kapı kapı vatandaşlara ulaştırıyor.

Korona virüs salgını sebebiyle geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlara gıda paketi desteğinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında da yardım kolilerini kapı kapı vatandaşlara ulaştırıyor. Başkan Muhittin Böcek, geçim zorluğu yaşayan vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirterek tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.
Antalya Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı aralıksız sürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından titizlikle yapılan yardımlar, birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi Ramazan ayında da artarak devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve 444 94 20 numaralı telefon üzerinden talepte bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi ailelere, gerekli incelemenin ardından 1 aylık ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gıda paketi yardımı yapılıyor. Cam Piramit Bağış Kabul Merkezi’nde özenle hazırlanan gıda kolileri Büyükşehir Belediyesi ekiplerince vatandaşların evlerine bırakılıyor. İhtiyaç sahipleri, sıkıntılı günlerinde Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği destekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Bu zorlu sürecin yardımlaşma ve dayanışma içerisinde atlatılacağını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Büyükşehir Belediyesi olarak bu zor süreçte hiç kimseyi yalnız bırakmıyoruz. Bu salgını birlikte aşacağız. Vatandaşlarımızdan isteğimiz evlerinden dışarı çıkmamaları. Kimsenin mağdur olmaması için Büyükşehir Belediyemizi tüm imkanları ile seferber ettik” diye konuştu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı

Silopi’de fide ekimi başladı

Silopi’de fide ekimi başladı

Hüseyin Danç, “10 bin ton pancar sözü veriyoruz”

Hüseyin Danç, “10 bin ton pancar sözü veriyoruz”

Büyükşehir 375 bin adet ücretsiz maske dağıttı

Büyükşehir 375 bin adet ücretsiz maske dağıttı

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Antalya Namaz Vakitleri 5 Mayıs Salı

İmsak
04:20
Sabah
05:52
Öğle
12:59
İkindi
16:46
Akşam
19:56
Yatsı
21:22

Antalya Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Itır Eczanesi
Muratpasa
Olcay Eczanesi
Muratpasa
Önder Eczanesi
Muratpasa
Tüliz Eczanesi
Muratpasa
Volkan Eczanesi
Muratpasa
Yalı Eczanesi
Muratpasa
Doğru Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Muratpaşa dezenfekte olmaya devam ediyor

Muratpaşa dezenfekte olmaya devam ediyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Muratpaşa'da Açık Havada Sinema Keyfi

Muratpaşa'da Açık Havada Sinema Keyfi

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.