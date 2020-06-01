Büyükşehir kapılarını yeniden vatandaşlara açıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgını süresince tedbir amaçlı kapalı tuttuğu Hayvanat Bahçesi ve Kayseri Kalesi’nin kapılarını ziyaretçilerine açtı. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı yeme-içme mekanları ve kütüphaneler de hizmete açılmaya hazırlanıyor.

Covid-19 salgını süresince tedbir amaçlı kapalı tutulan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Kayseri Kalesi, 1 Haziran itibariyle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Virüs ve mikroplara karşı düzenli olarak salgının başından beri yürüttüğü temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına bu süreçte devam eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeni normal sürecine geçişte tüm hazırlıklarını tamamladı. Buna göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği sosyal tesislerlerden olan Emirgan Parkı, Erguvan Sosyal Tesisleri, Muhabbet Çay Bahçesi, Talas Seyir Alanı Büfe 3 Haziran’dan itibaren Kayserilileri yeniden ağırlayacak. Ayrıca Covid 19 ile mücadele sürecinde de kapanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri de yapılan dezenfeksiyon çalışmalarının ardından 8 Haziran’da hizmete açılacak.

