Büyükşehir karikatür yarışması düzenliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, ’8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ nedeniyle Ulusal Karikatür Yarışması düzenliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle bir karikatür yarışması düzenliyor. 8 Mart’ın dünyada emeğin hak aradığı gün olarak anıldığının altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde kadınlarımızın siyasi, sosyal ve ekonomik olarak bilinçlendirilmeleri ve bunun yanında kadın hakları konusunda bir duyarlılık sağlanması amacıyla ’8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ karikatür yarışmasını düzenliyoruz" dedi. Başkan Çerçioğlu "Emekçi Kadınlar" konulu karikatür yarışmasına bu konuda söylenecek sözü olan tüm karikatüristleri beklediklerini söyledi.

8 Mart’ın kadınların emekleriyle, alın terleriyle haklarını aradıkları ve hak arama mücadelesinde canlarını kaybettikleri gün olduğunu hatırlatan Başkan Çerçioğlu "Kadınların eşitlik için şimdiye kadar verdikleri mücadele bundan sonra da güçlenerek devam edecek. Kadın dayanışması sadece Türkiye’de değil tüm dünyada her geçen gün güçlenmektedir" ifadelerini kullandı.

Karikatür yarışmasında karikatüristlerin özellikle kadınların siyasi, sosyal ve ekonomik bilinçlenmesiyle ilgili çalışmalarını beklediklerini belirten Başkan Çerçioğlu, düzenlenen ulusal yarışmanın emek mücadelesinin taşlarından birisi olmasını istediklerini söyledi.

18 yaş ve üzeri amatör-profesyonel tüm karikatürcülere açık olan yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye "http://aydin.bel.tr/detail/8906/aydin-buyuksehir-belediyesi-8-mart-dunya-emekci-kadinlar-gunu-ulusal-karikatur-yarismasi" adresinden ulaşılabiliyor. Yarışmaya katılacak olan karikatüristlerin eserlerini 28 Şubat Cuma gününe kadar göndermesi gerekiyor.

