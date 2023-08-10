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Büyükşehir KAYMEK’in matematik kampı takdir topluyor

10.08.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından düzenlenen Matematik Kampı, eğitim ve siyaset camiasından takdir toplamaya devam ediyor.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murad Cahit Cıngı, Matematik Kampı’nı ziyaret ederek, gençlerle tecrübe paylaşımında bulundu.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ortaya koyduğu eğitimi destekleyen, öğrenci ve genç dostu hizmet vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini yürüten Büyükşehir KAYMEK’in "Kim Korkar Matematikten" sloganı ile hayata geçirdiği Matematik Kampı projesi 2’nci yılında öğrencilerden yoğun ilgi görürken, eğitim ve siyaset camiasının da takdirini toplamaya devam ediyor. Bu çerçevede dönem dönem eğitimcileri ve siyasetçileri ağırlayan KAYMEK Matematik Kampı’nı AK Parti Kayseri Milletvekili Murad Cahid Cıngı ziyaret etti. Ziyarette Milletvekili Cıngı’ya Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın eşlik etti. Matematik Kampı öğrencileriyle sıcak ve samimi bir ortamda sohbet gerçekleştiren Cıngı, gençlerle tecrübe paylaşımında da bulundu.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Cıngı, KAYMEK faaliyetlerinden övgüyle bahsederek, “KAYMEK gerçekten şehrimizin eğitim ve kültür hayatına birçok farklı branşta çok önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Üniversite hazırlık kursları kapsamındaki Matematik Kampı da muhteşem bir proje. Seçilerek kampa gelen başarılı gençlerimizin gözlerinden yansıyan enerji, ümit veriyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç’a eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Cıngı, ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK eğitmenlerine ve projeye destek veren ve Matematik Atölyesi Başkanlığını yürüten Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop ile Dr. Mehmet Karakaya’ya teşekkür etti.

Proje çerçevesinde 12. sınıfa geçen öğrenciler, yapılan tarama sınavı sonuçlarına göre uzman eğitimciler gözetiminde dolu dolu bir kamp geçirme fırsatı yakalıyor.

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