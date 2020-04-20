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Büyükşehir kenti bayraklarla süsledi

ANTALYA HABERLERİ  | 20.04.2020 12:04 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediye tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında kentin dört bir tarafı Türk Bayrağı ve Atatürk Posteri ile donatıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında kentin dört bir tarafı Türk Bayrağı ve Atatürk Posteri ile donatıldı. Bayrak ve Atatürk posterleri ile süslenen kent merkezi ve ilçelerde bayram coşkusu ve heyecanı yaşatıyor.
Antalya ve 19 ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açılışının 100’üncü yıl coşkusu yaşanıyor. Bu coşku kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatı ile kent merkezi ve ilçeleri de bayraklarla süsleniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri merkezde 50 noktada, ilçelerde cadde ve sokakları bayraklarla süslüyor. Antalyalılar da evlerinden al bayrak dalgalandırıyor.
Büyükşehir ekipleri, Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşayacak çocuklar ve vatandaşlar için ev ev gezerek Türk Bayrağı dağıtıyor. Büyükşehir ekiplerinin ihtiyacı olan vatandaşlara yapılan gıda yardımları ile birlikte de bayrak dağıtımı yapılıyor. Büyükşehir İtfaiye ekipleri de kentin dört bir tarafında sokakları Türk Bayrağı, Atatürk posteri ve Büyükşehir Belediyesi Bayraklarıyla süslerken kalplerde bayram coşkusu yaşatıyor.

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