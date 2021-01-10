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Büyükşehir kiracılarına 21 milyonluk destek

10.01.2021 14:08 | Son Güncelleme:
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pandemi önlemleri sebebiyle kepenk kapatmak zorunda kalan kiracılarına 20 milyon 820 bin TL’lik destek verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pandemi önlemleri sebebiyle kepenk kapatmak zorunda kalan kiracılarına 20 milyon 820 bin TL’lik destek verecek. Kira bedellerinin yüzde 75’i alınmazken, bir yıl boyunca ise kira artışı olmayacak.
Pandemi sürecine bağlı olarak faaliyetlerinde azalma meydana gelen iş yerleri için büyükşehir kiracılarından kira bedelinin yüzde 75’i oranında indirimli tahakkuk ettirilecek. Kalan yüzde 25’lik kısım ise talep edilmesi halinde 31 Mayıs 2021 tarihinden sonra ve 36 aylık eşit taksitle tahsil edilecek. Her hangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanamayacak.
Peşin ödemeler iade edilecek
Peşin ödeme yapan iş yerleri de bu destekten faydalanacak. Peşin ödemesini gerçekleştiren büyükşehir kiracıları, gerekli indirim, iade veya mahsup, erteleme ve süre uzatımından yararlanacak. Belediye ve iştiraklerinde bulunan tüm kiracılara 20 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir yıl süre ile kira bedellerinde artış uygulanmayacak.
Kimler yararlanacak?
Destek paketinden, alınan tedbirler kapsamında faaliyetleri durdurulan veya uygulanan kısıtlılık sebebiyle faaliyette bulunamayan ve yapılan denetimlerde kapalı olduğu tespit edilen iş yerleri faydalanabilecek.

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