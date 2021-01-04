YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Büyükşehir, kış aylarında vektörle mücadelesini sürdürüyor

Büyükşehir, kış aylarında vektörle mücadelesini sürdürüyor

MUĞLA HABERLERİ  | 04.01.2021 14:32 | Son Güncelleme

12 ay boyunca vektör ile mücadele çalışmaları sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sivrisinek, hamam böceği, karasinek ve fare gibi zararlıların kış aylarındaki mücadelesine ara vermeden devam ediyor.Dünya genelinde insan sağlığını tehdit altına alan Korona virüs salgınının yayılma riskine karşı il genelinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız ve yoğun bir şekilde devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da sivrisinek, hamam böceği, karasinek ve fare gibi zararlılarla mücadelesine ara vermeden devam ediyor.Yaz aylarında gün batımıyla birlikte vektör ile mücadeleye yönelik olarak araç üstü soğuk sisleme (ULV) uygulamalarının geçtiğimiz ekim ayında sona ermesinin ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri kış aylarında da kışlak mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

12 ay boyunca vektör ile mücadele çalışmaları sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sivrisinek, hamam böceği, karasinek ve fare gibi zararlıların kış aylarındaki mücadelesine ara vermeden devam ediyor.
Dünya genelinde insan sağlığını tehdit altına alan Korona virüs salgınının yayılma riskine karşı il genelinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız ve yoğun bir şekilde devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da sivrisinek, hamam böceği, karasinek ve fare gibi zararlılarla mücadelesine ara vermeden devam ediyor.
Yaz aylarında gün batımıyla birlikte vektör ile mücadeleye yönelik olarak araç üstü soğuk sisleme (ULV) uygulamalarının geçtiğimiz ekim ayında sona ermesinin ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri kış aylarında da kışlak mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kışlak mücadele çalışmaları, sivrisinek erginlerinin barındıkları odunluk- kömürlükler ve üreme kaynakları olan rögarlar, kapalı kanallar, fosseptik çukurları ve kalorifer kazan dairelerinin bulunduğu alanlarda yürütülüyor.
İl genelinde 57 araç ve 216 personel ile vektörle mücadelede hız kesmeyen Büyükşehir Belediyesi, bit, pire ve kene için evcil hayvanların dış parazit uygulamalarının yapılması gerektiği, sivrisineklerin durgun sularda ürediği, karasineklerin ise çöp, gübre vb organik atıklarda üredikleri hakkında bilgilendirme çalışmalarını da sürdürülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu! Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu!
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
1/

Muğla Namaz Vakitleri 4 Ocak Pazartesi

İmsak
06:48
Sabah
08:14
Öğle
13:16
İkindi
15:48
Akşam
18:09
Yatsı
19:30

Muğla Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Pazartesi

Esen Eczanesi
Merkez
Mavioğlu Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Bodrum
Filika Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Kıvılcım Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.