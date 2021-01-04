Büyükşehir, kış aylarında vektörle mücadelesini sürdürüyor

12 ay boyunca vektör ile mücadele çalışmaları sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sivrisinek, hamam böceği, karasinek ve fare gibi zararlıların kış aylarındaki mücadelesine ara vermeden devam ediyor.

Dünya genelinde insan sağlığını tehdit altına alan Korona virüs salgınının yayılma riskine karşı il genelinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız ve yoğun bir şekilde devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da sivrisinek, hamam böceği, karasinek ve fare gibi zararlılarla mücadelesine ara vermeden devam ediyor.

Yaz aylarında gün batımıyla birlikte vektör ile mücadeleye yönelik olarak araç üstü soğuk sisleme (ULV) uygulamalarının geçtiğimiz ekim ayında sona ermesinin ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri kış aylarında da kışlak mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kışlak mücadele çalışmaları, sivrisinek erginlerinin barındıkları odunluk- kömürlükler ve üreme kaynakları olan rögarlar, kapalı kanallar, fosseptik çukurları ve kalorifer kazan dairelerinin bulunduğu alanlarda yürütülüyor.

İl genelinde 57 araç ve 216 personel ile vektörle mücadelede hız kesmeyen Büyükşehir Belediyesi, bit, pire ve kene için evcil hayvanların dış parazit uygulamalarının yapılması gerektiği, sivrisineklerin durgun sularda ürediği, karasineklerin ise çöp, gübre vb organik atıklarda üredikleri hakkında bilgilendirme çalışmalarını da sürdürülüyor.

