Büyükşehir kısıtlama günlerinde de görev başında

Kısıtlamada görev başında olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, birçok alanda saha çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler ekipleri orta refüjlerde peyzaj çalışması, Fen İşleri ekipleri de asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Pandemi döneminde uygulanmaya devam eden sokağa çıkma kısıtlaması değerlendiren Büyükşehir Belediyesi sokakların boş olmasından faydalanarak saha çalışmalarını hızlandırdı.

“Kısıtlama fırsata çevrildi”

Kısıtlamayı fırsat bilen Park ve Bahçeler Ekipleri şehir genelinde trafiğin yoğun kullanıldığı ve trafik aksaması sebebiyle çalışma yapmakta zorlandığı orta refüjlerdeki peyzaj çalışmalarına devam ediyor. Mevlana caddesinde sulama alt yapısı ve tel çitleri yenilenen alanda peyzaj projesinin son aşamasına gelindi. Çitler arap yasemini ile süslenirken, çıtır taflan, irisine ve ağaç kabukları ile modern ve kent estetiğine uygun şekilde dizayn edildi. Ekipler ayrıca ağaç ve çalı grubu bitkilerin gençleştirme budamaları, şekil budamaları ve ağaç sürgünlerinin temizliği yapılarak gerekli olan periyodik bakım işlerini gerçekleştiriyor. Trafiğin çok yoğun kullanıldığı 100.yıl Bulvarında bulunan ağaç ve çalıların budamaları gerçekleştirildi.