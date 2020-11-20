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Büyükşehir korona virüse karşı faaliyetlere ara verdi

DENİZLİ HABERLERİ  | 20.11.2020 16:25 | Son Güncelleme

Denizli’de salgını kontrol altına almak amacıyla uygulanan tedbirler kapsamında Büyükşehir Belediyesi, eğitim, sosyal, kültür, sanat ve sportif kurs ve faaliyetlerine ara verdi.İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği korona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi de vatandaşların sağlığı için salgına karşı yeni önlemler aldı.

Denizli’de salgını kontrol altına almak amacıyla uygulanan tedbirler kapsamında Büyükşehir Belediyesi, eğitim, sosyal, kültür, sanat ve sportif kurs ve faaliyetlerine ara verdi.
İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği korona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi de vatandaşların sağlığı için salgına karşı yeni önlemler aldı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde verdiği tüm spor kurslarına ara verdiğini açıkladı. Kurslara ara vermenin yanında Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki spor tesislerinin de ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı ifade edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sağlık ve güvenliği için spor kurslarının yanında sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerini de durdurdu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurs Merkezleri (DENMEK) faaliyetlerine ikinci bir duyuruya kadar ara verdiği belirtildi. Emekli ve yaşlıların zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmesi için hizmet veren Sürücü Evi, Yenişehir ve Gerzele Kültür Evleri de tedbir amaçlı kapalı tutulacak.
Online eğitimler sürecek
Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların toplu olarak bulunacağı sanatsal faaliyetler de iptal edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatrosu ve Genç Denizli Tiyatro Kulübünün tüm gösteri ve oyunları ikinci bir duyuruya kadar durdurulacak. Bunun yanında Genç Denizli’nin tüm kulüplerinde verilen kurslar da askıya alındı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda verilen tüm enstrüman kursları ve koro çalışmaları ile halk dansları kursları geçici olarak durduruldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezleri, Genç Denizli, konservatuar ve halk dansları kurslarının online olarak eğitimlerini sürdüreceği belirtildi.
"Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vatandaşların sağlığı için tüm önlemleri almaya devam ettiklerini belirterek, hemşehrilerinin maske, mesafe ve hijyen kuralına dikkat etmesini istedi. "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli" diyen Başkan Zolan, "Aldığımız tedbirlerle inşallah yakında sağlıklı günlerde buluşacağız. Her şeyden önce maske-mesafe-hijyenimize dikkat edip açıklanan kurallara harfiyen uyalım. Bizler tüm kurumlarımızla birlikte vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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