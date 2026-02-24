Yeraltı 5. bölüm 2. fragmanında dikkat çeken detay! Seyirci isyan etti

Çarşamba akşamları ekrana gelen Yeraltı dizisi yarın 5. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı ancak yayınlanan fragman izleyicisini tatmin etmedi. Fragmanda sadece 'Paşa' karakterine yer verilmesi tepki çekti.

ELEŞTİRİ YAĞDI

Yeraltı dizisinin yeni bölüm fragmanında sadece Hakan Çelebi'nin hayat verdiği 'Paşa Hanoğlu' karakterine yer verilmesi tepki çekti. İzleyiciler; 'Haydar Ali ve Ceylan nerede?', 'Ceylan bu dizinin başrolü ama başrol yok', 'yine Ceylan yok dalga mı geçiyorsunuz?' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.

YERALTI 4. BÖLÜM ÖZETİ:

Yeraltı’nın 4. bölümünde savaş artık açık açık ilan ediliyor. Bozo gözaltındayken aile içinde liderlik tartışmaları büyür, Merdan kendi planını devreye sokarken Haydar Ali ipleri eline almaya kararlıdır. Bozo’nun gönderdiği gizli mesaj, ihaneti işaret eden dört isimle dengeleri altüst ederken, Malta bağlantılı karanlık bir şirket ağı ortaya çıkar.

Emniyet cephesinde avukatlar üzerinden yürüyen gizli hamleler, yeraltındaki hesaplaşmayı daha da karmaşık hale getirir. Ancak asıl kırılma, Ceylan’ın Gülsüm’le birlikte Azize’nin kapısına dayanıp açık açık savaş ilan etmesiyle yaşanır: “Madem savaşı başlattınız, sonuçlarına katlanacaksınız.” Aşk, sadakat ve güç mücadelesinin iç içe geçtiği bu bölümde, Haydar Ali hem aileyi bir arada tutmak hem de gerçek düşmanı bulmak için geri dönüşü olmayan bir yola girer.