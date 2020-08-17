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Büyükşehir korona virüse karşı uyardı

MANİSA HABERLERİ  | 17.08.2020 16:25 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Covid-19 Tedbirlerine İlişkin 15.08.2020 Tarihli ve 2020/107 Sayılı Kararının 2.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Covid-19 Tedbirlerine İlişkin 15.08.2020 Tarihli ve 2020/107 Sayılı Kararının 2. maddesine istinaden kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini arttırdı. Esnafı kaldırımlarda reklam tabelası ve ürün satış reyonu gibi malzemeleri bulundurmaması konusunda uyaran ekipler, İl Hıfzısıhha Kurulu’nun ilgili kararını içeren bilgilendirme broşürü de dağıttı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde esnaf ve vatandaşları yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uyardı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Covid-19 Tedbirlerine İlişkin 15.08.2020 Tarihli ve 2020/107 Sayılı Kararının 2. maddesine istinaden kaldırım işgallerine yönelik denetim gerçekleştiren ekipler, kaldırımları işgal eden esnafa uyarıda bulundu. Zabıta ekipleri, kurul kararının yer aldığı bilgilendirici broşürden de esnafa dağıttı. Zabıta ekipleri, öte yandan vatandaşların kaldırımlarda sosyal mesafeyi koruyabilmesi amacıyla, esnafların kaldırımlarda, reklam tabelası ve ürün satış reyonu gibi malzemeleri de bulundurmaması konusunda uyarıda bulundu.

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