Büyükşehir korona virüsle alakalı tedbirlerini artırıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçelerde kamu kurum kuruluş binalarını ve halkın yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte işlemlerine devam ediyor.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan korona virüse karşı tedbir kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte işlemlerine tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı 30 uygulayıcı, 13 araçla kamu, kurum ve kuruluş binaları ile bahçelerini ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte etti. Dezenfekte işlemlerinin sıklıkla devam edeceği ekipler tarafından bildirildi.

Virüs salgınına karşı Kocaeli genelinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Derince ilçesinde bulunan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki Polis ekip araçlarına da dezenfektan uygulaması gerçekleştirdi. Dezenfekte çalışması sırasında ekipler, emniyet personeline uygulama yapılırken ve sonrasında alınması gereken önlemleri anlattı. Yapılan uygulamada polis ekip araçları dezenfekte edildi. Araçların dezenfekte işlemleri, 2 günde bir devam edecek.

Çalışmalarda 157 lokasyonda dezenfekte uygulaması yapan ekipler, kamu kurum ve kuruluşlarının yanında vatandaşların sıkça kullandığı parklardaki oturma ve oyun gruplarını dezenfekte etti. Lokasyonların tek seferlik dezenfekte edilmediğini belirten Büyükşehir ekipleri, uygulamanın sıklıkla tekrarlanacağını belirtti.

