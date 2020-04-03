Büyükşehir kullandığı dezenfektanı kendisi üretti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (COVID-19) salgınına karşı, dezenfekte çalışmalarında kullanılan dezenfektanını kendisi üretti.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) içme suyu arıtma tesisinde üretilen dezenfektan, insan sağlığına zararlı maddeler içermediğinden, doğal bir dezenfeksiyon yöntemi olarak görülüyor.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan şehrinde başlayarak kısa sürede dünyada etkili olan korona virüs salgınına karşı ulusal mücadele devam ediyor. Bu kapsamda en önemli konu başlıklarından olan toplu taşıma ve halka açık alanların dezenfektesi için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, GASKİ içme suyu arıtma tesisinde, şehir şebekelerine verilen suda kullandığı, insan sağlığına zarar vermeyen klordan dezenfekte çalışmalarında yararlanıyor.

Günlük bin litre klor üretme kapasitesine sahip üretim tesisi, tuzdan ürettiği sıvı klor sayesinde insan sağlığına zarar vermeden hem suda hem de yüzeylerdeki mikropları diğer emsallerine göre daha hızlı yok ediyor. Doğaya zarar vermeyen bu dezenfektan hem içme suyu arıtma tesisinde hem de şehrin dezenfektan çalışmalarında faydalanılıyor.

GASKİ içme suyu arıtma tesisinde üretilen dezenfektan, gaz, klor, ozon gibi kanserojen yan ürünlere sebebiyet vermemektedir. Türkiye’de sadece birkaç büyükşehirde kullanılan sistem depolanabilme özelliğiyle daha fazla tercih edilmeye başlanıldı. Diğer emsallerine göre 10 katı kadar daha aktifliğini koruduğu saptandı.

