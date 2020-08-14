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Büyükşehir Kültür Salonu’nun adı “Yıldız Kenter Sahnesi” olarak değişti

ANTALYA HABERLERİ  | 14.08.2020 16:54 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı devam toplantısı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı devam toplantısı yapıldı. Başkan Vekili Deniz Filiz’in başkanlık yaptığı toplantıda 39 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda, Belediye Kültür Salonu’nun isminin “Yıldız Kenter Sahnesi” olarak değiştirilmesine oy birliğiyle karar verildi.
Geçen yıl yaşamını yitiren tiyatrocu Yıldız Kenter’in adı Büyükşehir Kültür Salonu’nda yaşayacak. Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı devam toplantısında meclis üyeleri Türk Tiyatrosu’nun usta isimlerinden Yıldız Kenter’e vefa örneği sergiledi. Karaalioğlu Parkı içerisinde bulunan ve modernize edilerek açılacak olan Belediye Kültür Salonu’nun isminin “Yıldız Kenter Sahnesi” olarak değiştirilmesine yönelik Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oy birliğiyle kabul edildi.
Manavgat hali için komisyon kuruldu
Mecliste ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Manavgat Hali ile ilgili çalışmalarda görev yapmak üzere “Toptancı Hal Kuruluş Komisyonu” kurulmasına ilişkin karar alındı. Söz konusu komisyon, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 2020-2024 yılları arası Stratejik Plan içeriğinde yer alan “Mevcut Hallerin Düzenlenmesi ve İyileştirilmesi İşi” kapsamında Manavgat İlçesi Demirciler Mahallesi üzerine “Manavgat Hal Alanı” yapılması çalışmalarında görev yapacak. 65 milyon TL keşif bedeli olan proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi Manavgat Hali’ni 22 bin metrekareden 32 bin 800 metrekareye çıkaracak.
Büyükşehir Belediye Meclisinde komisyonlardan gelen diğer maddeler de karara bağlandı.

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