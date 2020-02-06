YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Büyükşehir mahallelerin taleplerini dinlemeye devam ediyor

Büyükşehir mahallelerin taleplerini dinlemeye devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 06.02.2020 15:16 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın genelindeki muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin taleplerini doğrudan muhtarlardan dinlemeye devam ediyor.Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Evrim Karakoz geçen günlerde ilk grubuyla yapılan toplantının ardından ikinci grup Koçarlı muhtarlarıyla dün bir araya geldi.

Büyükşehir mahallelerin taleplerini dinlemeye devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın genelindeki muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin taleplerini doğrudan muhtarlardan dinlemeye devam ediyor.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Evrim Karakoz geçen günlerde ilk grubuyla yapılan toplantının ardından ikinci grup Koçarlı muhtarlarıyla dün bir araya geldi. Muhtarlar mahallelerinin ihtiyaçlarını ve taleplerini iletirken Aydın Büyükşehir Belediyesi’yle çalışmaktan mutlu olduklarını söyledi.
Başkanvekili Karakoz’la yapılan toplantıda CHP Koçarlı İlçe Başkanı Hakan Akın da hazır bulundu. Büyükşehir Belediyesi’nin mahallelerine yaptığı yatırımlardan çok memnun olduklarını belirten muhtarlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na yapılan yatırımlar için teşekkür etti.
Üçüncü grup Koçarlı muhtarlarıyla da önümüzdeki günlerde toplantı yapılarak talepleri dinlenecek.

Büyükşehir mahallelerin taleplerini dinlemeye devam ediyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

Ekiplerden temizlik çalışması

Ekiplerden temizlik çalışması

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Aydın Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:40
Sabah
08:02
Öğle
13:28
İkindi
16:18
Akşam
18:43
Yatsı
20:00

Aydın Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Hazal Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
İlke Eczanesi
Merkez
Paşa Eczanesi
Merkez
Okyanus Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Algan Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kuşadası Gençlik Spor liderliği kaptı

Kuşadası Gençlik Spor liderliği kaptı

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

Kuşadalı bisikletçiler, bu defa barınaktaki hayvanlar için pedal çevirdi

Kuşadalı bisikletçiler, bu defa barınaktaki hayvanlar için pedal çevirdi

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.