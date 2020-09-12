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Büyükşehir, Malkoca Mahallesi çiftçisinin su sorununu çözdü

MANİSA HABERLERİ  | 12.09.2020 14:29 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gördes ilçesine bağlı Malkoca Mahallesinde arızalanan tarımsal sulama tesisinin motor ve kademe gruplarını yenileyerek, yeniden üreticinin hizmetine sundu.Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı; görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan üreticilere desteklemek amacıyla işlettiği tarımsal sulama tesislerinde sezonun kurak geçmesinden dolayı pompaların yoğun kullanımından kaynaklanan arızaların bakım onarım çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir, Malkoca Mahallesi çiftçisinin su sorununu çözdü

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gördes ilçesine bağlı Malkoca Mahallesinde arızalanan tarımsal sulama tesisinin motor ve kademe gruplarını yenileyerek, yeniden üreticinin hizmetine sundu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı; görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan üreticilere desteklemek amacıyla işlettiği tarımsal sulama tesislerinde sezonun kurak geçmesinden dolayı pompaların yoğun kullanımından kaynaklanan arızaların bakım onarım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Gördes ilçesi Malkoca Mahallesinde bulunan tarımsal sulama tesisinin motor ve kademe grubu arızalandı. Tesiste; 50 HP gücünde olan düşey milli motor ve 46 adet kademe grubunun bakım onarımı yapıldıktan sonra kuyuya indirilerek vatandaşın hizmetine sunuldu. Sulama tesisinden faydalanarak arazilerini sulayan Malkocalı çiftçiler kurak geçen sezonda arızanın giderilerek ihtiyaç duydukları suya kavuştukları için başta Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde çiftçiye desteği sürdüreceklerini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, tarımsal üretimin haliyle çiftçi vatandaşlarımızın ülke açısından oldukça önem arz ettiğini belirtti.

Büyükşehir, Malkoca Mahallesi çiftçisinin su sorununu çözdü

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