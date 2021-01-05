Büyükşehir Manavgat’ta süt üreticilerine süt tankı desteği verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma hamlesi ile tarım ve hayvancılığa desteği sürüyor. Korkuteli ve Elmalı’dan sonra Manavgat’taki süt üreticilerine 4 tonluk süt soğutma tankı verildi. Manavgat Süt Üreticileri Birliği Başkanı Bilal Ay, “Türkiye’nin en kaliteli soğutma tankını bize kazandıran Başkan Böcek’e teşekkür ediyorum” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya’da besicilerin ürettikleri sütleri Halk Süt Projesi ile ihtiyaç sahibi ailelere en iyi şartlarda ulaştırmak için kooperatiflere son teknoloji süt tankları teslim ediyor. Çiğ sütün sağımından sonra besin değerini yitirmemesi ve gerekli olan soğuk zincirin en uygun şartlarda sağlanması için verilen süt tankı desteği besicilerin yüzünü güldürüyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda Korkuteli ve Elmalı’da 3 kooperatife süt tankı desteği sağlamıştı. Son olarak Manavgat Aşağıışıklar Süt Üreticileri Birliği’ne de 4 tonluk süt tankı kazandırıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri için Muhittin Böcek’e teşekkür eden Manavgat Süt Üreticileri Birliği Başkanı Bilal Ay, “Günlük ortalama 40 ton süt alıyoruz. Manavgat üreticisinin tamamı bu tanklardan faydalanıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin bize kazandırdığı süt tankına çok ihtiyacımız vardı. Çünkü elimizde 33 tonluk soğutma kapasitemiz vardı. Yeni tankla beraber 4 ton daha ilave etmiş olduk. Türkiye’nin en kaliteli soğutma tankını bize kazandırdılar. Pandemi döneminde böyle bir hizmeti Manavgat üreticilerine kazandırdıkları için Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek teşekkür ediyorum” diye konuştu.



