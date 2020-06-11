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Büyükşehir MAtchUP ile Antalya’yı temsil etti

ANTALYA HABERLERİ  | 11.06.2020 15:31 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Sürdürülebilir Enerji Haftası kapsamında düzenlenen çevrimiçi panelde yürütmekte olduğu MAtchUP Projesi ile Antalya’yı temsil etti.Avrupa Sürdürülebilir Enerji Haftası kapsamında düzenlenen çevrimiçi panelde; Milano, Utrecht, Üsküp, Antalya ve Londra şehir liderleri ve uzmanlarının katılımıyla, iklim tarafsızlığı ve yeşil toparlanma için en etkili girişimleri üzerine konuşmalar yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Sürdürülebilir Enerji Haftası kapsamında düzenlenen çevrimiçi panelde yürütmekte olduğu MAtchUP Projesi ile Antalya’yı temsil etti.
Avrupa Sürdürülebilir Enerji Haftası kapsamında düzenlenen çevrimiçi panelde; Milano, Utrecht, Üsküp, Antalya ve Londra şehir liderleri ve uzmanlarının katılımıyla, iklim tarafsızlığı ve yeşil toparlanma için en etkili girişimleri üzerine konuşmalar yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, panele Valensiya ve Dresden ile birlikte 3 uygulayıcı şehrinden biri olduğu Akıllı Şehir Projesi MAtchUP ile katıldı. Panelde Antalya Büyükşehir Belediyesi adına Şehir Plancısı ve Başkan Danışmanı Yusuf Alper Gökçay konuşmacı olarak yer aldı. Gökçay, Antalya’da gerçekleştirilen ve planlanan doğa dostu, çevreci projeler hakkında bilgi verirken, Büyükşehir Belediyesi’nin yürütmekte olduğu Avrupa Birliği Ufuk 2020 Akıllı Kentler ve Toplumlar, MAtchUP Projesi’ni ve proje aksiyonlarını anlattı.
Alper Gökçay, “MAtchUP Projesi kapsamında Antalya’da gerçekleştirilen proje aksiyonları enerji, ulaşım, akıllı kent sistemleri, vatandaş katılımı çözümleri olmak üzere 4 ana başlıkta buluşuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlarla yerel yönetim olarak Avrupa’da öne çıkan şehirler arasında” dedi.
Güneş Enerjisi santralinde üretilen enerji ile sulama kooperatiflerinin enerji ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Gökçay, Kızıllı LFG Enerji Santrali’ndeki biyokütleden yılda yaklaşık 120 milyon kWh elektrik üretilduğunu ve 11 ilçeden toplanan katı atıkların enerji üretmek için bertaraf edildiğini kaydetti. Alper Gökçay, kamusal aydınlatma sisteminde kullanılan aydınlatma armatürlerinin LED sistemlerine dönüştürülerek, yaklaşık yüzde 60 tasarruf sağlandığını aktardı.
Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de ‘Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Raporu’nu hazırlayan ilk belediye olduğunu ve iklim değişikliği ile mücadeleyi ‘Sürdürülebilirlik Politikası’ olarak benimsediğini ifade eden Gökçay “Şehrin karbon ayak izini azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği projeleri hazırlıyoruz. Çevre dostu bir kent olarak, yerel yönetimler ve paydaşlarının küresel ısınmaya karşı birlikte mücadele vermelerine rehberlik eden ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “Covenant of Mayors” Belediye Başkanlar Sözleşmesi’ne taraf olan bir belediyeyiz. Bu sözleşmenin gereği olarak şehrin 2030 ve 2050 yıllarına kadar CO2 salımları ne kadar azaltabileceğini taahhüt eden “Su¨rdu¨ru¨lebilir Enerji ve I·klim Eylem Planı “ da MAtchUP Projesi kapsamında hazırlanmaktadır” diye konuştu.

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