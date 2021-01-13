Büyükşehir Meclisi ikinci kez toplandı

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi ikinci kez toplandı. Toplantıda 14 madde daha karara bağlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 11 Ocak Pazartesi 107 maddeyi görüşmek üzere toplanmış, ancak 31’nci madde görüşülürken alınan ara yoklamada, salonda karar almak için gerekli 54 meclis üyesi sayısına ulaşılamaması üzerine tatil edilmişti. Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısı ilk oturumunun devamı bugün yapıldı. Başkan Vekili Deniz Filiz’in başkanlık ettiği toplantıda kalan maddeler görüşüldü.

Toplantıda Konyaaltı ilçe sınırları dahilinde yer alan serbest kat tanımlı yapı adalarında kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1 bölü bin ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındır Komisyonu raporu kabul edildi.

Meclis toplantısında toplam 14 madde karara bağlandı. Meclisin, komisyonlara havale edilen diğer maddelerin görüşülmesi için 15 Ocak Cuma günü tekrar toplanmasına karar verildi.



