YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Büyükşehir Meclisi sakin geçti

Büyükşehir Meclisi sakin geçti

ADANA HABERLERİ  | 12.02.2020 16:13 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayının üçüncü toplantısı sakin geçti.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayının üçüncü toplantısı sakin geçti. Gündem dışı konuşmaların yapılmadığı mecliste direkt gündemlere geçildi.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Bayar, katipler Cemal Demirdağ ve Sevil Can tarafından açıldı. Başkan Mustafa Bayar, meclisin birinci ve ikinci gün oturumlarında çok uzun konuşmaların yapıldığını söyleyerek meclis üyelerinden gündem dışı konuşmaların yapılmamasını rica etti. Meclis Katibi Cemal Demirdağ, 15 gün süren rahatsızlığı boyunca kendisini arayan ve ziyaret eden meclis üyesi arkadaşlarına kısa bir teşekkür konuşması yaptı.
9 maddenin teklif olması nedeniyle ilgili komisyonlara oy birliği halinde devam edildi. 11 maddeden oluşan komisyon raporu ise komisyonlardan geldiği şekliye kabul edildi.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 14.00’te devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Okuduğu okula öğretmen oldu

Okuduğu okula öğretmen oldu

Liseli Hilal kansere yenik düştü

Liseli Hilal kansere yenik düştü

Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne yeni başkan

Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne yeni başkan

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

FETÖ'ye para aktardığı gerekçesiyle yargılanan iş insanına hapis cezası

FETÖ'ye para aktardığı gerekçesiyle yargılanan iş insanına hapis cezası

Elektrik kesinti çilesi nihayet bitti

Elektrik kesinti çilesi nihayet bitti

Adana Namaz Vakitleri 12 Şubat Çarşamba

İmsak
06:04
Sabah
07:25
Öğle
12:58
İkindi
15:55
Akşam
18:21
Yatsı
19:37

Adana Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Çarşamba

Acembekiroğlu Eczanesi
Seyhan
Ayhan Eczanesi
Seyhan
Birlik Eczanesi
Seyhan
Havva Eczanesi
Seyhan
Kelebek Eczanesi
Seyhan
Mengü Eczanesi
Seyhan
Nurstad Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Adana'da pastanedeki cinayet anı kamerada

Adana'da pastanedeki cinayet anı kamerada

Başkan Karalar’a Ordu’dan Teşekkür

Başkan Karalar’a Ordu’dan Teşekkür

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Çete lideri yakayı ele verdi

Çete lideri yakayı ele verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.