Büyükşehir Meclisi sakin geçti

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayının üçüncü toplantısı sakin geçti. Gündem dışı konuşmaların yapılmadığı mecliste direkt gündemlere geçildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Bayar, katipler Cemal Demirdağ ve Sevil Can tarafından açıldı. Başkan Mustafa Bayar, meclisin birinci ve ikinci gün oturumlarında çok uzun konuşmaların yapıldığını söyleyerek meclis üyelerinden gündem dışı konuşmaların yapılmamasını rica etti. Meclis Katibi Cemal Demirdağ, 15 gün süren rahatsızlığı boyunca kendisini arayan ve ziyaret eden meclis üyesi arkadaşlarına kısa bir teşekkür konuşması yaptı.

9 maddenin teklif olması nedeniyle ilgili komisyonlara oy birliği halinde devam edildi. 11 maddeden oluşan komisyon raporu ise komisyonlardan geldiği şekliye kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 14.00’te devam edecek.

