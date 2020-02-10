YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Büyükşehir Meclisi toplandı

Büyükşehir Meclisi toplandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.02.2020 18:01 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısını yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısını yaptı. Meclis Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında toplanan meclis 64 gündem maddesini görüşerek karara bağladı.
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantısını açan Meclis Başkanvekili Mehmet Savruk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Önceki Dönem Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin Antalya’da trafik kazası geçirdiğini ifade ederek, “Çok şükür hayati tehlikesi yok ve tedavi altında. Değerli Bakanımız ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor acil şifalar diliyoruz” dedi.
Meclis Başkanvekili Mehmet Savruk, Elazığ depremi, Van’daki çığ felaketi ve uçak kazası gibi ardı ardına yaşanan acı olayları da gündeme getirerek, “Bugün öğrendik ki İblid’de şehitlerimiz var. Üzüntümüz sonsuz. Büyükşehir Belediye Meclisi olarak şehit düşen Mehmetçiklerimize ve yaşanan acı olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, ailelerine sabır diliyoruz” diye konuştu. Başkanvekili Savruk’un açıklamalarının ardından mecliste bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Büyükşehir Belediye Meclisi toplantıda 64 gündem maddesini görüşerek karara bağladı. Toplantıda bazı cadde ve sokaklara isim verilmesiyle ilgili komisyon raporları da ele alındı. Görüşmeler sonucu Ihlamur Köprüsü ile Bekir Yıldız Bulvarı arasındaki bulvara Kocasinan Belediyesi Eski Başkanlarından Ali İhsan Alçı’nın, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Uluğ Sokak’a Arif Molu’nun ve Talas Yukarı Mahalle’deki Kayabaşı Sokak’a da Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun isimlerinin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile yapılacak bir protokol de ele alındı. Beyazşehir, Ziya Gökalp ve Argıncık Mehmet Akif Ersoy mahallelerindeki mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait taşınmazların kütüphane olarak tahsis edilmesi ve Kütüphaneler Yayımlar Genel Müdürlüğü ile birlikte işletilmesi için yapılacak protokol için yetki verilmesi talebi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Otogarın yıkım başladı

Otogarın yıkım başladı

Emniyet müdüründen alkışlanacak hareket

Emniyet müdüründen alkışlanacak hareket

Bu baraj yılda 16 milyon 770 bin TL kazandıracak

Bu baraj yılda 16 milyon 770 bin TL kazandıracak

AK Parti’den Yalova Belediyesindeki olayla ilgili ilk yorum:

AK Parti’den Yalova Belediyesindeki olayla ilgili ilk yorum:

Kayseri Namaz Vakitleri 10 Şubat Pazartesi

İmsak
06:06
Sabah
07:29
Öğle
12:57
İkindi
15:49
Akşam
18:16
Yatsı
19:33

Kayseri Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Pazartesi

Beyazşehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çiftlik Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sıhhat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Erdinç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Alçılar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Aslım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz Oldu

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz Oldu

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayserispor kafilesi Alanya’ya gitti

Kayserispor kafilesi Alanya’ya gitti

Kayserispor’da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu

Kayserispor’da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.