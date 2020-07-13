Büyükşehir meclisi toplandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Temmuz ayı meclis toplantısının 1. birleşiminde toplam 106 madde görüşüldü. Toplantının ana gündeminde ise pandemi sonrası önemi bir kaz daha ortaya çıkan çevreci uygulamalar yer aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlık ettiği meclis toplantısı, Onat Kutlar Konferans Salonu’nda organize edildi. Katılımın yoğun olduğu Temmuz ayı meclis buluşmasında, 106 ana gündem maddesi masaya yatırıldı. 105 madde oy birliğiyle kabul edilirken 1 madde oy çokluğuyla meclisten geçti. Başkan Şahin, dünyada artık akıllı gıda, akıllı tarım, tedarik zinciri, dijitalleşme ve toprağın önemli başlıklar halini aldığını aktararak kurumların bu yöndeki çalışmalarına ağırlık vermelerinin gerekli olduğunu söyledi.

“Bisiklete teşvik eden bir çalışma yapıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, pandemi sürecinde çevrenin öneminin bir kez daha ortaya çıktığına dikkati çekerek, “Salgın sonrası şehirlerde yeşil hareketlilik, bisiklet yolu ve kullanımı çok daha önemli hale geldi. Karbondioksit salınımı yok, çevreci, ucuz, konforlu ve özellikle burada toplu taşımayı kullanmayan bireylerin kendi arabasına döndüğü zaman büyükşehirlerde ulaşımı ve trafiği zorluyor. Bu yüzden biz bisikletle ilgili Türkiye Belediyeler Birliği olarak özel çalışıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak kendi bisiklet yollarımızla ilgili kesintili kısımlar var, buradan üniversiteye gidecek hattı tamamlıyoruz. Hem de çevre ve şehircilik bakanımıza gittik. Bu konuda işi kolaylaştırmak için yönetmelik değişikliğine ihtiyaç olduğunu, mevcut durumların maliyetli olduğunu anlattık. O da talimat verdi. Bisiklet yollarını yeşil alanla, parklarla olan ulaşımını açmamız lazım. İlçelerimizle de bunu çalışıyoruz. Bisiklete teşvik eden, bisiklet yollarını tamamlayan bir çalışma yapıyoruz” dedi.