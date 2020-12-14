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Büyükşehir Meclisi yılın son toplantısını yaptı

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.12.2020 16:27 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi yılın son toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi yılın son toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın başkanlığında yapıldı.
Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi’nde korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen 2020 yılının Aralık ayı Meclis toplantısında 24 asıl, 18 ek olmak üzere 42 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı.
Meclis toplantısında Başkan Büyükkılıç, maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerini alarak, kararları oylamaya sunarken, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik, ve Spor Komisyonu’ndan gelen raporlar müzakereler sonucu karara bağlandı.
Ayrıca gündem maddeleri arasında yer alan ve geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Dr. Sami İpek ismi Melikgazi bölgesinde bir caddeye verilirken, diğer taleplerde ilgili komisyona havale edildi.
İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet temin edilmesine yönelik ise Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzalamak üzere Başkan Büyükkılıç’a yetki verildi.
Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı, uğurlu olmasını dileyerek, bir kez daha Pandemi döneminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah’tan rahmet diledi.

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