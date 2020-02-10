Büyükşehir Meclisi’nde Konyaaltı Sahili tartışıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Sahil Projesi işletme ihalesinde, yürütmeyi durdurma kararı çerçevesinde mahkemenin isteyeceği evrakları göndereceklerinin altını çizerek,” Antep’e yaptıysa, onunla da ilgili gerekeni yapacağım.”dedi.

Büyükşehir Belediyesinin şubat ayı olağan meclis toplantısında 162 gündem maddesinden 81’i karara bağlandı. Böcek, Van’ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketinde, uçak kazasında hayatını kaybeden ve İdlib’de şehit olan şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçiren AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın’a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Antalya Büyükşehir Belediyesinin önceki dönem başkanı Menderes Türel, önceki dönem eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Bu şirket kimin"

Konyaaltı Sahil Projesinin işletme ihalesinin iptaliyle ilgili olarak Başkan Böcek, “ Kavgadan yana değilim. Biz bu işlemi yaparken, İçişleri Bakanlığı teftiş raporu, sayıştay raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tespitleri, teftiş kurulu, belediye daire başkanlarının tespitiyle alınan bir karadır. Projeyle ilgili bir itirazım olmamıştır. Bizim derdimiz tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla ilgilidir. Antalya’mıza hizmet eden herkesten Allah razı olsun. 26 yıllık siyasi hayatımda halka hizmeti hakka hizmet olarak bildim. Yasaya, yönetmeliğe uygun olan projeleri tebrik ediyoruz. Konyaltı Beach Parkı, Hasan Subaşı yaptı süresi 10 yıldı, tüm giderler yükleniciye aitti. Konyaaltı Belediyesi olarak sahil düzenlemesi yap işlet devret modeliyle yapıldı. Hemen kira başladı süresi 8 yıldı. Lara sahili, Bekir Kumbul döneminde yapıldı ve 10 yıldı, giderler yükleniciye aitti. Bizim derdimiz 129 milyona olan ihalenin, 254 milyona belediye tarafından yapılması, 28 yıl kiraya verilmesidir. Bizim derdimiz bu. Sonrada denmez mi cevapta ‘işte bunu Antep’e firması yaptı’, bu şirket kimin, yönetimi kimin Muhittin Böcek’in değildi. Mahkeme intikal etmiş konular vardır. Alacak olduğumuz kararların hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.