Büyükşehir Meclisi’nde ’Lüzumsuz proje’ ve ’Borçlanma’ tartışması

“Ne siyasi görüşe, ne de kimliğe bakıyoruz” Başkan Böcek, grup sözcülerinin iyi dileklerine katıldığını belirterek, “Pandemi sürecinde 3 ay ayrı kaldık. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’ta rahmet, hastalara acil şifa dilerim. Emeği geçen Sağlık Bakanlımıza, iktidarıyla muhalefetiyle tüm siyasi partilere, ilçe belediyelerimize, çalışma arkadaşlarıma ve hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu süreci Antalya’mızdan Diyarbakır’a tayini çıkan Karaoğlu ile beraber atlattık, birlikte gerçekleştirdik. Bu süreçte bizleri kırmadan ‘evde kal’ sloganımıza uyan 65 yaş üstü büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. 65 yaş üstü büyüklerimizle arkadaşlarımız çok ilgilendi. Kimsenin ne siyasi görüşüne, ne de kimliğine bakıyoruz. Destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi. 15 Temmuz’da protokolle birlikte meydandan olacaklarını ifade eden Böcek, her türlü darbeye karşı olduklarını ve Cumhuriyet’in önemine değindi. Plan Bütçe Komisyonu üyelerinin de seçimi yapıldı. Bu kapsamda CHP’den Oktay Başaran, Zafer Tan, Ali Bolat, Batuhan Mutlu Engin, AK Parti’den Abdurrahman Yılmaz, Serhat Demir, Levent Konur, MHP’den Mehmet Yüksel, İyi Parti’den ise Avni Atay seçildi. Çevre ve Sağlık Komisyonu’na CHP’den Şafak Otuzaltı, Osman Manis, Mehmet Yörükoğlu, Bülent Özgüven, AK Parti grubundan Şefket Özkan, İsmail Demir, Fırat Demirci, MHP’den Kemal Kara, İyi Parti’den Mustafa Başkak seçildi. Ulaşım Komisyonuna CHP’den Zekeriya Altun, Deniz Filiz, Ahmet Can, Ertuğrul Ünal, AK Parti’den Muhammet Ural, Hüdaver Tanık, İlhami Yıldıran, MHP’den Abdurrahman Caran, İyi Parti’den ise Gürsel Aşık seçildi. Üye seçimlerinin ardından belediyenin kazandırdığı projeler ve faaliyetlerinin anlatıldığı kısa film izletildi.

Çetin: “Sloganlar güzel, eylemler yetersiz”

AK Parti Grup Sözcüsü Ali Çetin, 2019 faaliyet raporunun ardından, “Güzel bir video hazırlanmış. Sayın başkanım, ‘Antalya’nın mutluluğu için geliyoruz’ dediniz. ‘Ben, sen, yok’ dediniz. ‘Antalya’nın emrinde olacağım’ dediniz. ‘Planlı, kurallı, kimlikli kent’ dediniz. 3. Etap raylı sistemi hattında her şey hazırken yanlış ve hatalı proje gibi lanse ettiniz. Güzel sloganlarla geldik. Faaliyet raporunda emeği geçenlere teşekkür etmekle beraber, o kadar basit, o kadar küçük, lüzumsuz projelerle Antalyalıların vaktini çaldık ki, ben buradan söylemek istiyorum. Vatandaşımız belediyemizden büyük vizyon projeler bekliyor. Antalya’da 3 tane kasap dükkanı açıp, birkaç süt dağıtıp, raylı sistemden, ‘9 milyon kar elde ettik’ deyip, 9 milyondan fazla kasap ve sütle alakalı reklam gideri harcamak nasıl bir tasarruftur anlamış değiliz. Seçildiğinizden bu yana olumlu projelere destek olduk. Geçen sene bu zamanlar sivrisinekle başımız dertteydi. Dile getirdik, mazeretlere sığınızdınız. 1 sene geçti, Antalyalı sinekten kurtulamadı. Sloganlar güzel, eylemler yetersiz. Daha gerçekçi, vizyonlu projelerin gerçekleşmesi en büyük arzumuzdur. Antalya’ya yapılacak her türlü faaliyetin her zaman arkasındayız. Ufak projeleri bırakıp büyük projelere geçme vakti geldi. En ucuz su içen ilden, en pahalı su içen il durumuna bile geldik” ifadelerini kullandı.

MHP grup Sözcüsü Selçuk Senirli de, “Sivrisinekle mücadelede zafiyet gördük. Bunun hassasiyetle incelenmesini talep ediyoruz. Faaliyet raporunun şuyunda, buyunda değiliz. En büyük denetçi Antalyalılar’dır. Ama sivrisinekle ilgili çok şikayet alıyoruz ve gündeme getirmek istiyorum” diye konuştu.