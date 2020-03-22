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Büyükşehir, mesire ve piknik alanlarını kapattı

ANTALYA HABERLERİ  | 22.03.2020 11:31 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı mesire ve piknik alanları hizmete kapatıldı.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında oluşturulan kriz masası Korona virüsle ilgili önlemler almaya devam ediyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı mesire ve piknik alanları hizmete kapatıldı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında oluşturulan kriz masası Korona virüsle ilgili önlemler almaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sarısu Mesire Alanı, Sarısu Kadınlar Plajı ve Topçam Mesire Alanı park, bahçe, sahil ve mesire alanları bugünden itibaren hizmete kapatılarak, mangal yakılması ve piknik yapılması yasaklandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ANET A.Ş. tarafından hizmet verilen yol kenarı parkomat noktaları ve Mekanik Katlı Otoparkın da tüm sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet vermesi kararlaştırıldı.

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Özçağlar Eczanesi
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