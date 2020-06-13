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Büyükşehir, MSÜ sınavı için öğrencileri rahatlatacak seferler koydu

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.06.2020 10:07 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 14 Haziran Pazar günü yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Belirleme sınavı için otobüs seferleri düzenleyecek.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark, 14 Haziran Pazar günü gerçekleşecek Milli Savunma Üniversitesi(MSÜ) Askeri Öğrenci Belirleme sınavı için Umuttepe’ye sefer düzenleyecek.

Büyükşehir, MSÜ sınavı için öğrencileri rahatlatacak seferler koydu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 14 Haziran Pazar günü yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Belirleme sınavı için otobüs seferleri düzenleyecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark, 14 Haziran Pazar günü gerçekleşecek Milli Savunma Üniversitesi(MSÜ) Askeri Öğrenci Belirleme sınavı için Umuttepe’ye sefer düzenleyecek. Normal şartlarda hafta içi çıkan ama hafta sonları Umuttepe’ye çıkmayan otobüsler, sınav için özel olarak Umuttepe’ye çıkacak ve öğrencilere büyük kolaylık sağlayacak.
170 numaralı hat saat 08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 12.15’de Kirazlıyalı’dan hareket ederek Altyol, İzmit, Otogar ve Umuttepe’ye çıkacak. 175 numaralı hat ise 07.30, 08.45, 09.45, 10.45 ve 11.45 saatlerinde Kirazlıyalı’dan hareket ederek Çamlıtepe, İzmit, Otogar ve Umuttepe’ye erişim sağlayacak. 190 numaralı hat ise, 07.00, 08.30 ve 10.30’da Yukarı Hereke’den hareket ederek Aşağı Hereke, Körfez, İzmit, Otogar ve Umuttepe’ye ulaşacak.
300 Numaralı hat ise, 07.00, 08.15 ve 10.15 saatlerinde Dilovası’ndan hareket ederek Körfez, Derince, İzmit, Otogar ve Umuttepe’ye ulaşacak.435 numaralı hat KBB Gebze garajından 06.50 ve 08.50 saatlerinde hareket ederek Dilovası, Körfez, İzmit, Otogar ve Umuttepe’ye erişim sağlayacak. 530 numaralı hat Gebze Teknik Üniversitesinden saat 06.00 ve 10.15 saatlerinde hareket ederek Marmaray İstasyon, İzmit, Otogar ve son olarak ta Umuttepe’ye ulaşacak.
255 numaralı hat 07.45, 09.45 ve 11.45 saatlerinde Derbent’den hareket ederek Arslanbey, Atakent, Rahmiye, İzmit, Otogar ve Umuttepe güzergâhında seyir edecek. 265 numaralı hat 07.30, 09.30 ve 11.30 saatlerinde Maşukiye’den hareket ederek Derbent, Acısu, İzmit, Otogar ve Umuttepe güzergahında gidecek. 630 numaralı hat ise 07.30, 10.00 ve 11.00’da KOÜ Diş Hastanesinden hareket ederek Yuvacık Merkez, Aydınkent, İzmit ve Umuttepe’ye ulaşacak.
635 numaralı hat Bahçecik’ten 08.30, 10.30 ve 11.30 saatlerinde hareket ederek Yeşilkent, İzmit ve Umuttepe’ye varış gerçekleştirecek. 640 numaralı hatla öğrenciler Döngel’den saat 07.15, 08.00, 09.00 ve 11.00’da hareket edecek otobüse Altınkent, Sanayi, İzmit ve Umuttepe güzergahlarından otobüslere biniş yapabilecek. 645 Numaralı hat ise Altınkent’den 07.30 ve 10.00 saatlerinde Döngel, İzmit ve Umuttepe güzergahında gidecek. 650 Havuzlubahçe’den 07.00, 07.40, 09.40 ve 10.40’da hareket ederek Yeniköy, İzmit, Umuttepe güzergahını kullanacak.

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Izmit
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Derince
Gebze Ece Eczanesi
Gebze
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Cayirova
Gebeş Eczanesi
Kandira
Dilek Eczanesi
Golcuk
Pelin Eczanesi
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