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Büyükşehir Muğla’yı renklendiriyor

MUĞLA HABERLERİ  | 05.08.2020 14:43 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi yerli üreticilerden alınan mevsimlik çiçeklerin dikimine devam ediyor.Özellikle ana arterler ile cadde ve bulvarı renk renk çiçekler ile süslenirken, mevsimlik bitkiler, ağaçlar ve çalılar kentin güzelliğine güzellik katıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yerli üreticilerden alınan mevsimlik çiçeklerin dikimine devam ediyor.
Özellikle ana arterler ile cadde ve bulvarı renk renk çiçekler ile süslenirken, mevsimlik bitkiler, ağaçlar ve çalılar kentin güzelliğine güzellik katıyor. İl genelinde 276 noktada kent estetiğine yönelik örnek peyzaj çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, çalışmalar kapsamında farklı renk ve tonlara sahip 10 çeşit mevsimlik bitki, 13 çeşit ağaç ve 21 çeşit çalı dikimi yaparak daha yaşanabilir ve daha yeşil Muğla için çalışıyor.

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Muğla Namaz Vakitleri 5 Ağustos Çarşamba

İmsak
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Sabah
06:08
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Muğla Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Hayat Eczanesi
Merkez
Leyne Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Bodrum
Ege Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Mandarin Eczanesi
Bodrum
Marina Eczanesi
Bodrum
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