Büyükşehir Muğla’yı renklendiriyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi yerli üreticilerden alınan mevsimlik çiçeklerin dikimine devam ediyor.

Özellikle ana arterler ile cadde ve bulvarı renk renk çiçekler ile süslenirken, mevsimlik bitkiler, ağaçlar ve çalılar kentin güzelliğine güzellik katıyor. İl genelinde 276 noktada kent estetiğine yönelik örnek peyzaj çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, çalışmalar kapsamında farklı renk ve tonlara sahip 10 çeşit mevsimlik bitki, 13 çeşit ağaç ve 21 çeşit çalı dikimi yaparak daha yaşanabilir ve daha yeşil Muğla için çalışıyor.

