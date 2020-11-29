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Büyükşehir Nazilli’yi köpüklü suyla yıkadı

AYDIN HABERLERİ  | 29.11.2020 13:06 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Başkan Özlem Çerçioğlu’nun talimatları doğrultusunda haftanın 7 günü Nazilli’deki semt pazarlarında esnaf ve vatandaşlara maske dağıtımı yapan Büyükşehir ekipleri, cadde ve bulvarları köpüklü su ile yıkayıp dezenfekte ediyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, il genelinde dezenfekte ve yıkama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile uygulanan sokağa çıkma yasağının başladığı saatlerde harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Nazilli’de insan sirkülasyonun yoğun olduğu yerlerde dezenfekte ve yıkama çalışması gerçekleştirdi. Uzun Çarşı’da başlayan çalışmalar, İstasyon meydanı, Hürriyet Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Ordu Caddesi’nde devam etti. Çarşı bölgesinde bulunan işyerleri, bankamatikler ve çöp konteynerleri özel ekipler tarafından dezenfekte edilirken, cadde ve bulvarlar arazözler eşliğinde tazyikli suyla yıkanarak tertemiz hale getirildi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin pandemi sürecinin başından bu yana salgınla mücadeledeki çalışmaları vatandaşların takdirini toplarken, yoğun olarak kullanılan alanlarda yapılan dezenfekte çalışmaları memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, sık aralıklarla yapılan yıkama ve dezenfekte çalışmaları nedeniyle başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

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