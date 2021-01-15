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  4. Büyükşehir Ocak Ayı Meclisi’nde 37 karar alındı

Büyükşehir Ocak Ayı Meclisi’nde 37 karar alındı

15.01.2021 15:16 | Son Güncelleme:
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2021 yılının ilk Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısı Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi salonunda gerçekleştirildi.

2021 yılının ilk Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısı Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi salonunda gerçekleştirildi. Meclis 32 gündem maddesi ile toplandı. Meclis’te görüşülen maddelerle 37 meclis kararı oy birliği ile alındı. 8 Konu Plan ve Bütçe Komisyonuna, 4 konu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi. 68 üyesi bulunan Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ocak ayı oturumunda 61 üye hazır bulundu.
Pandemi süreci göz önünde bulundurularak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi mevzuat hükümleri kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclisinin yapılmaması ve 1 ay tatil kararı da Ocak ayı meclisinde alındı.

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