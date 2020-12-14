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Büyükşehir Ocak ayı sonunda teleferik ihalesine çıkıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.12.2020 14:16 | Son Güncelleme

Kartepe Teleferik Projesi güzergâhını yerinde görmek için Kuzu Yayla bölgesinde inceleme yapan Başkan Büyükakın, “Ocak ayının sonu gibi ihaleye çıkarız ve çalışmalara başlarız” dedi.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Teleferik Projesi güzergâhını yerinde görmek için Kuzu Yayla bölgesinde inceleme yaptı.

Kartepe Teleferik Projesi güzergâhını yerinde görmek için Kuzu Yayla bölgesinde inceleme yapan Başkan Büyükakın, “Ocak ayının sonu gibi ihaleye çıkarız ve çalışmalara başlarız” dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Teleferik Projesi güzergâhını yerinde görmek için Kuzu Yayla bölgesinde inceleme yaptı. İnceleme sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Kartepe’nin uzun dönemdir özlemle beklediği teleferik projesini ihale aşamasına kadar getirdik. Yaklaşık beş kilometrelik teleferik hattımızın projesi tamamlandı. Ocak ayının sonu gibi ihaleye çıkarız ve çalışmalara başlarız” dedi.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya ve Park Bahçeler Daire Başkanı Cenan Turan incelemelerde Başkan Büyükakın’a eşlik ettiler. Projenin tüm detaylarını bir kez daha gözden geçiren Başkan Büyükakın, “Bu proje bittiğinde bölgenin turizmine muhteşem bir katkısı olacağı açık. İnşallah Kartepe gibi bir turizm bölgesine teleferikle birlikte çok daha güzel bir turistik potansiyel ilave edilmiş olacak. Aslında Kocaeli’nin tamamı açısından son derece kıymetli bir yatırım olacak. Büyükşehir Belediyemizin imkânlarıyla yapmayı düşünüyoruz. İşletme ile ilgili süreci de Kartepe Belediyemize birlikte yürütürüz diye şu anda planlıyoruz. Onun çalışmalarını da bir taraftan yapıyoruz. İnşallah iki yıl gibi bir zaman zarfında Kartepe’ye bu güzel projeyi kazandıracağız” diye konuştu.
Çok özel bir proje olarak hayata geçeceğini söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise, “Kartepe’nin uzun zamandır hayal ettiği ve arzuladığı gerçekten ilçemize ve şehrimize çok büyük bir değer katacak olan teleferik projesinin şu an yapımla birlikte başlangıç aşamasının arifesindeyiz. Çok özel bir proje olarak hayata geçecek” şeklinde konuştu.

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