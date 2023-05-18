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Büyükşehir okçularının bulunduğu milli takım dünya üçüncüsü oldu

18.05.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in Shanghai kentinde düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası’nın 2. ayağında Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları Hazal Burun ve Emircan Haney’in de aralarında bulunduğu Türkiye Milli Takımı dünya üçüncüsü oldu.

Büyükşehir okçularının bulunduğu milli takım dünya üçüncüsü oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları Hazal Burun ve Emircan Haney’in de aralarında bulunduğu okçuluk milli takımı Çin’de Dünya üçüncüsü oldu. Çin’in Shanghai kentinde düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası’nın 2. ayağında Türkiye, makaralı yay takım müsabakalarında hem erkekler hem de kadınlarda bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu. Şanghai kentinde devam eden organizasyonda Emircan Haney, Batuhan Akçaoğlu ve Yakup Yıldız’dan oluşan Erkekler Makaralı Yay Milli Takımı, son 16 turunda İsveç, çeyrek finalde Fransa’yı yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Hollanda’ya yenilen milliler, üçüncülük müsabakasında İran ile karşılaştı. İran’ı 233-224 mağlup eden mili takım, bronz madalya elde etti.

Hazal Burun, İpek Tomruk ve Irmak Yüksel’in yer aldığı Kadınlar Makaralı Yay Milli Takımı ise son 16 turunda Endonezya’yı, çeyrek finalde Hindistan’ı mağlup etti. Yarı finalde Meksika’ya yenilen ay-yıldızlı ekip, bronz madalya müsabakasında Büyük Britanya’ya 231-230 üstünlük sağlayarak üçüncü oldu.

"BAŞKAN GÜRÜN SPORCULARI KUTLADI"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün sosyal medya hesabından Çin’de Dünya üçüncüsü olan sporcuları kutladı. Başkan Gürün paylaşımında “Çin Shanghai’de düzenlenen Dünya kupası 2. ayak yarışmalarında Milli Takımımızda yer alan, Büyükşehir Belediyesi sporcularımız Hazal Burun ve Emircan Haney’in yer aldığı erkek ve kadın takımlarımız Dünya 3. sü oldu. Yolunuz açık olsun evlatlarım. Bugünlere gelmelerinde büyük katkıları olan antrenörümüz Dr. Ejder Sözen’i kutluyor, milli sporcularımıza başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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