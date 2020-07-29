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Büyükşehir, "online ihale sonrası işlemler eğitimi" gerçekleştirdi

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.07.2020 13:16 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarına yönelik internet üzerinden ihale sonrası işlemler eğitimi gerçekleştirdi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı “İhale Sonrası İşlemler Eğitim Programı” internet üzerinden anlık olarak gerçekleştirildi.

Büyükşehir, "online ihale sonrası işlemler eğitimi" gerçekleştirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarına yönelik internet üzerinden ihale sonrası işlemler eğitimi gerçekleştirdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı “İhale Sonrası İşlemler Eğitim Programı” internet üzerinden anlık olarak gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde görev yapan ihale sonrası iş ve işlemlerinde görevli personel, kontrol teşkilatı görevlileri, muayene kabul heyeti görevlileri ile hizmet içi eğitim gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Marmara Belediyeler Birliği işbirliğiyle düzenlenen “İhale Sonrası İşlemler Eğitim” programına 106 personel katıldı.
Eğitim öncesi katılımcılara seslenen İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram, “Yerel yönetimlerin kaliteli hizmet verebilmeleri için eğitim önem arz etmektedir. Özellikle içinde bulunmuş olduğumuz durum itibariyle online eğitimler gerçekleştiriyoruz. Personelimizin niteliğini arttırırken online eğitimler ile sağlıklarını koruyoruz. Bu eğitim sonunda belediyemiz ve bağlı kuruluşlarımız da ihale işlemlerinde görevli personelin ihale sonrası yapılacak iş ve işlemlerde daha yetkin olması öncelikli hedefimiz” dedi.
Eğitmen Ümit Arslan tarafından gerçekleştirilen eğitimde ise 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu kapsamında sözleşme uygulamalarına ilişkin hususlar ele alındı. Eğitim programı sonrası personelin ihale işlemleri ile ilgili yetkinliğinin artırılması hedefleniyor. Eğitimlerin ikincisi ise Eylül ayında gerçekleştirilecek. 15-16-17 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan eğitimin Belediye Meclis Salonu’nda yüz yüze gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

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