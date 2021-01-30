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Büyükşehir, pandemi döneminde 5 hasta nakli yaptı

30.01.2021 10:51 | Son Güncelleme:
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Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin İl genelinde yaşlı, yatağa bağımlı ve engelli hastalara sunduğu ve 5 yıldır devam eden Hasta Nakil Hizmeti, hem hastaların hem de hasta yakınlarının yüzlerini güldürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin İl genelinde yaşlı, yatağa bağımlı ve engelli hastalara sunduğu ve 5 yıldır devam eden Hasta Nakil Hizmeti, hem hastaların hem de hasta yakınlarının yüzlerini güldürüyor. Uzman ekipler ve donanımlı araçlarla yapılan hasta naklinde yaşlı, yatağa bağımlı, engelli hastalar Muğla Büyükşehir Belediyesi Hasta nakil ambulansları ile evden sağlık kuruluşuna, sağlık kuruluşundan eve nakledilerek sağlık hizmetinden yararlanması sağlanıyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılının Ocak ayından bu yana 39 Bin 899 hasta nakli gerçekleştirilirken, 10 Bin 651 kişiye nakil hizmeti verildi.
Pandemi Döneminde 5 Bin 373 Hasta Nakli Gerçekleştirildi
Hasta nakli esnasında Büyükşehir Belediyesi ambulans personeli hem kendi sağlığı hem de hastanın sağlığı açısından gerekli tüm koruyucu önlemleri alarak hastanın naklini gerçekleştiriyor. Türkiye’de COVID-19 salgının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren hasta nakil hizmetlerini aksatmayan Büyükşehir Belediyesi, tüm hijyen kurallarına dikkat ederek 5 Bin 373 hasta nakli gerçekleştirdi. Ayrıca her hasta naklinin ardından hasta nakil ambulanslarını dezenfekte eden Büyükşehir ekipleri Bin 771 kişiye de hizmet verdi.
Kuruyan, “Güleryüzle hizmet eden personele çok teşekkür ederim”
4 yıldır Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin hasta nakil hizmetinden yararlanan Atilla Kuruyan, hasta nakil hizmeti nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür etti. Kuruyan sözlerini şöyle sürdürdü: “Sürekli hastaneye gitmek zorunda kaldığım için bu hizmetten yararlanıyorum. Arkadaşlarımız beni evimden alıyor ve hastaneye götürüyorlar. İşim bitince de onları arıyorum ve beni tekrar alıp evime getiriyorlar. Bu nedenle Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin hasta nakil uygulaması bizler için çok iyi. Ayrıca çalışan arkadaşlarımızın da hepsi güler yüzlü. 4 yıldır hasta nakil uygulamasından yararlanıyorum ve suratlarının bir gün bile asık olduğunu görmedim”
Büyükşehir, İl Sağlık Müdürlüğüne Hasta Nakil Aracı Desteği Sağladı
Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı tedbirleri elden bırakmayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde İl Sağlık Müdürlüğü’ne araç desteğinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi’ne ait 1 adet Hasta Nakil Ambulansı ile 7 adet binek araç filyasyon ekiplerinin çalışması için İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edildi.

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