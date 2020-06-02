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Büyükşehir pandemi sürecinde 10 bin 700 hastaya nakil hizmeti verdi

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.06.2020 14:03 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi salgın süresinde 10 bin 700 vatandaşa hasta nakil ambulanslarıyla hizmet verdi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını mücadelesinin yanı sıra, hasta nakil ambulanslarıyla sürekli tedavi gören hastalara ulaşım hizmeti veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi salgın süresinde 10 bin 700 vatandaşa hasta nakil ambulanslarıyla hizmet verdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını mücadelesinin yanı sıra, hasta nakil ambulanslarıyla sürekli tedavi gören hastalara ulaşım hizmeti veriyor. Nakil sırasında hasta sağlığı için dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutulan ve salgın sürecinde 10 bin 700 vatandaşa hizmet veren hasta nakil ambulansları tam not aldı. Korona virüs salgının yayılmaması için gerekli çalışmaları yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalar sırasında vatandaşların yardımına da koşuyor. Salgın sürecinde yardımların başında gelen hasta nakil hizmetiyle sürekli tedavi gören hastalara ulaşım hizmeti verildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı hasta nakil ambulanslarıyla hasta, yatalak, felçli ve hastalığından dolayı sürekli olarak tedavi alması gereken, kanser tedavisi gören, diyalize giren, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara sağlık kuruluşlarına ulaştırılması için hizmet veriliyor. Hastaneye ulaştırılan vatandaşlar, tedavilerin ardından hasta nakil ambulansları ile yine evlerine geri bırakılıyor.
Büyükşehir Belediyesi, modern 22 adet hasta nakil araçlarıyla Kocaeli’nin her köşesinde hizmet veriyor. Vatandaşların memnuniyetini kazanan hizmet için 153 Çağrı Merkezi’ni arayıp randevu oluşturulması yeterli oluyor.

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