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Büyükşehir personeli kan bağışında bulundu

AYDIN HABERLERİ  | 09.10.2020 14:08 | Son Güncelleme

Pandemi sebebiyle azalan kan bağışlarına katkıda bulunmak isteyen Aydın Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline yönelik bir kan bağışı kampanyası düzenledi.Büyükşehir Belediyesi’nin merkez binasında Kızılay’la ortak düzenlenen bağış kampanyasıyla onlarca ünite kan toplandı.Aydın Büyükşehir Belediyesi personeli örnek bir davranışa imza atarak Kızılay’a kan bağışında bulunurken, azalan kan stoklarına da katkıda bulunulmuş oldu.

Pandemi sebebiyle azalan kan bağışlarına katkıda bulunmak isteyen Aydın Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline yönelik bir kan bağışı kampanyası düzenledi.
Büyükşehir Belediyesi’nin merkez binasında Kızılay’la ortak düzenlenen bağış kampanyasıyla onlarca ünite kan toplandı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi personeli örnek bir davranışa imza atarak Kızılay’a kan bağışında bulunurken, azalan kan stoklarına da katkıda bulunulmuş oldu. Bir ünite kandan üç farklı ihtiyaç sahibinin yararlandığı bilgisini veren Kızılay yetkilileri, kan bağışının önemine değindi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise kan bağışında bulunan personeli tebrik etti.

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